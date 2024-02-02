انقلاب اسلامی در امتداد بعثت پیامبر اسلام(ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به روز فناوری فضایی، گفت: کشوری که در جنگ جهانی دوم تنها دو روز توانست در مقابل دشمن ایستادگی کند و پس از انقلاب و با امکانات محدود برابر دشمن ایستاد امروز و پس از ۴۴ سال از انقلاب شاهد رشد و پیشرفت در سایر عرصه‌ها هستیم.

وی افزود: در روزهای اخیر با حرکت ارزشمند سازمان هوافضای ایران، سه ماهواره در مدارهای مختلف قرار گرفته که منجر به خشمناک شدن اروپا و آمریکا شد.

امام جمعه شیراز با اشاره به هدف گذاری در راستای توسعه و پیشرفت ماهواره‌ای، عنوان کرد: این اقتدار جمهوری اسلامی است که جوانانش با عزت و اقتدار و تحت ولایت امام خامنه ای حرکت خودش را آغاز کرده تا عزت و عظمت را به امت اسلامی بازگرداند و پرچم ولایت را به صاحب اصلی آن حضرت مهدی (عج) تحویل دهد.

وی همچنین به روز نیروی هوایی ارتش در پایان هفته آینده نیز اشاره کرد و گفت: افتخار نیروی هوایی ارتش این است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ولایت امام خمینی (ره) را به جهانیان اعلام کردند.

آیت الله دژکام با اشاره به اینکه فلسفه سیاسی ایران در طول چند هزار سال گذشته این بوده که کار در راه خدا، فرمان و عهد با خدا برای آنان از همه چیز مهم‌تر بوده و این مهم را همیشه به نمایش گذاشته اند.

وی با تبریک عید سعید مبعث نیز گفت: روز مبعث از ایام با عظمتی است که تجلی اعظم الهی در آن روز بر قلب حضرت محمد (ص) نازل شده است.

امام جمعه شیراز با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) مبنی بر اینکه مبعث برای این بود که بشریت را از بندگی بندگان به بندگی و فرمانبری خدا ببرد، گفت: ایرانیان مسیر مبعث را به دنیا نشان دادند و شعارشان که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود بر گرفته از حدیث امیرالمومنین (ع) است که می‌خواهیم برده هیچ کسی در دنیا نباشیم.

وی عنوان کرد: مسیر پرفروغ انقلاب اسلامی ادامه بعثت پیامبر (ص) است که تداوم آن به ظهور حضرت ولی عصر (عج) منتهی می‌شود.