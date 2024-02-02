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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۴

عضو هیات مدیره شبکه ملی سرطان عنوان کرد؛

شبکه ملی خیرین پشتوانه تأمین دارو برای بیماران مبتلا به سرطان

شبکه ملی خیرین پشتوانه تأمین دارو برای بیماران مبتلا به سرطان

عضو هیات مدیره شبکه ملی سرطان، از سامانه یکپارچه شبکه ملی خیرین به عنوان پشتوانه تأمین دارو برای بیماران مبتلا به سرطان یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ادهمی، با بیان اینکه در حوزه سرطان جای سامانه‌ای منسجم و یکپارچه از اطلاعات بیماران خالی بود، گفت: با برنامه‏ ریزی شبکه ملی سرطان مقرر شده، اطلاعات بیماران، نحوه پراکندگی انواع سرطان و در نهایت مسیر درمان بیماری به شیوه متمرکز ساماندهی شود تا دانشگاه‌های علوم پزشکی و خیریه‌های فعال در حوزه درمان این بیماری به آن دسترسی داشته باشند.

وی افزود: این سامانه علاوه بر اینکه مدارک بیماران را راست آزمایی قرار می‌کند، بیمارانی که نسخه‌های درمانی پرهزینه‌ای دارند هم شناسایی کرده و با ارجاع به خیریه‌های این حوزه امکان تهیه داروهای این عده از بیماران را نیز فراهم می‌کند.

ادهمی ادامه داد: مبتلایان سرطان به سطوح مختلفی از خدمات تخصصی نیازمندند و امیدواریم با یکپارچه‏سازی اطلاعات، بیماران از نحوه درمان، پراکندگی انواع سرطان و آخرین شیوه‌های درمانی روز دنیا و خدماتی که خیریه‌های هم‌راستا ارائه می‌دهند، بهره‌مند شوند.

عضو هیأت مدیره شبکه ملی سرطان افزود: خیرین حوزه سلامت تلاش دارند، همه ابعاد درمان بیماری بر اساس استانداردهای بین المللی در اختیار بیماران قرار گیرد و در حال حاضر مؤسسه کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) مراقبت‌های حمایتی و تسکینی را به بیماران در ۶ شهر حضوری و کل کشور تلفنی و ۲۴ ساعته ارائه می‌دهد.

همایش دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان، با شعار بشناسیم، همصدا شویم و تأثیرگذار باشیم، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ با هدف بررسی میزان دستیابی ایران به شعارهای سه گانه جهانی روز سرطان و میزان دستیابی به اهداف شبکه ملی تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان و هم‏افزایی ‏افزایی خیریه‌ها برگزار می‌شود.

کد مطلب 6012028
حبیب احسنی پور

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