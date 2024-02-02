شبکه ملی خیرین پشتوانه تأمین دارو برای بیماران مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ادهمی، با بیان اینکه در حوزه سرطان جای سامانه‌ای منسجم و یکپارچه از اطلاعات بیماران خالی بود، گفت: با برنامه‏ ریزی شبکه ملی سرطان مقرر شده، اطلاعات بیماران، نحوه پراکندگی انواع سرطان و در نهایت مسیر درمان بیماری به شیوه متمرکز ساماندهی شود تا دانشگاه‌های علوم پزشکی و خیریه‌های فعال در حوزه درمان این بیماری به آن دسترسی داشته باشند.

وی افزود: این سامانه علاوه بر اینکه مدارک بیماران را راست آزمایی قرار می‌کند، بیمارانی که نسخه‌های درمانی پرهزینه‌ای دارند هم شناسایی کرده و با ارجاع به خیریه‌های این حوزه امکان تهیه داروهای این عده از بیماران را نیز فراهم می‌کند.

ادهمی ادامه داد: مبتلایان سرطان به سطوح مختلفی از خدمات تخصصی نیازمندند و امیدواریم با یکپارچه‏سازی اطلاعات، بیماران از نحوه درمان، پراکندگی انواع سرطان و آخرین شیوه‌های درمانی روز دنیا و خدماتی که خیریه‌های هم‌راستا ارائه می‌دهند، بهره‌مند شوند.

عضو هیأت مدیره شبکه ملی سرطان افزود: خیرین حوزه سلامت تلاش دارند، همه ابعاد درمان بیماری بر اساس استانداردهای بین المللی در اختیار بیماران قرار گیرد و در حال حاضر مؤسسه کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) مراقبت‌های حمایتی و تسکینی را به بیماران در ۶ شهر حضوری و کل کشور تلفنی و ۲۴ ساعته ارائه می‌دهد.

همایش دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان، با شعار بشناسیم، همصدا شویم و تأثیرگذار باشیم، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ با هدف بررسی میزان دستیابی ایران به شعارهای سه گانه جهانی روز سرطان و میزان دستیابی به اهداف شبکه ملی تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان و هم‏افزایی ‏افزایی خیریه‌ها برگزار می‌شود.