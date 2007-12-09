به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد رضائی نژاد با تاکید بر اینکه استاندارد سازی پیاده روهای شهر تهران از جمله برنامه ها و سیاست های مهم سازمان زیباسازی شهر تهران است که این هدف تا استاندارد سازی تمام معابر و پیاده روهای شهر دنبال خواهد شد ، افزود : طراحی بهسازی و مناسب سازی پیاده روهای خیابان شریعتی از پیچ شمیران تا میدان تجریش تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و از سال آینده عملیات اجرایی آن پس از پروژه بهسازی محور خیابان انقلاب آغاز خواهد شد .

وی همچنین با اشاره به وضعیت پروژه بهسازی و مناسب سازی محور خیابان انقلاب از آزادی تا پل چوبی نیز گفت : مطالعات کارشناسی این پروژه نیز به اتمام رسیده وتا پایان سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد .

رضائی نژاد با بیان اینکه تمام اقداماتی که در قالب طرح بهسازی و مناسب سازی معابر شهری صورت می گیرد در راستای تسهیل در تردد عابران پیاده است، تصریح کرد : پروژه بهسازی و مناسب سازی پیاده راه های شهر تهران با هدف آرام سازی و مناسب سازی این خیابان برای استفاده عابران پیاده و به خصوص معلولان جسمی و حرکتی ، نابینایان و افراد کم توان به اجرا در می آید که شامل حذف زوائد ، آرام سازی مسیر ، تسهیل در تردد عابران پیاده و ... است.