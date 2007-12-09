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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

معاون سازمان زیباسازی تهران:

بهسازی خیابان شریعتی از پیچ شمیران تا تجریش سال آینده آغاز می‌شود

معاون فنی مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران از اتمام طراحی های پروژه بهسازی و مناسب سازی پیاده روهای خیابان شریعتی از تقاطع پیچ شمیران تا میدان تجریش به طول 11 کیلومتر خبرداد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد رضائی نژاد با تاکید بر اینکه استاندارد سازی پیاده روهای شهر تهران از جمله برنامه ها و سیاست های مهم سازمان زیباسازی شهر تهران است که این هدف تا استاندارد سازی تمام معابر و پیاده روهای شهر دنبال خواهد شد ، افزود : طراحی بهسازی و مناسب سازی پیاده روهای خیابان شریعتی از پیچ شمیران تا میدان تجریش تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و از سال آینده عملیات اجرایی آن پس از پروژه بهسازی محور خیابان انقلاب آغاز خواهد شد . 

وی همچنین با اشاره به وضعیت پروژه بهسازی و مناسب سازی محور خیابان انقلاب از آزادی تا پل چوبی نیز گفت : مطالعات کارشناسی این پروژه نیز به اتمام رسیده  وتا پایان سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد .

رضائی نژاد با بیان اینکه تمام اقداماتی که در قالب طرح بهسازی و مناسب سازی معابر شهری صورت می گیرد در راستای تسهیل در تردد عابران پیاده است، تصریح کرد : پروژه بهسازی و مناسب سازی پیاده راه های شهر تهران با هدف آرام سازی و مناسب سازی این خیابان برای استفاده عابران پیاده و به خصوص معلولان جسمی و حرکتی ، نابینایان و افراد کم توان به اجرا در می آید که شامل حذف زوائد ، آرام سازی مسیر ، تسهیل در تردد عابران پیاده و ... است.

کد مطلب 601204

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