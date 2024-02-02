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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

امام جمعه دامغان:

نامزدهای انتخابات از وعده‌های بی‌جا بپرهیزند

نامزدهای انتخابات از وعده‌های بی‌جا بپرهیزند

دامغان- امام جمعه دامغان از نامزدهای انتخابات خواست تا از دادن وعده‌های بی جا بپرهیزند و گفت: رعایت اخلاق انتخاباتی یک اصل مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان در مصلای این شهر، ضمن اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند بیان کرد: نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای جلب نظر مردم و کسب آرا وعده‌های بی مورد ندهند.

وی با بیان اینکه انتخابات مظهر و اقتدار کشور است، افزود: حضور مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی به عزت و اقتدار کشور کمک می‌کند.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه امروز می‌طلبد اهمیت انتخابات ۱۱ اسفند را برای جوانان تبیین کرد، گفت: باید برای حضوری باشکوه در صندوق‌های اخذ رأی تلاش کنیم.

رستمیان با اشاره به دستاوردهای ایران اسلامی مانند پرتاب ماهواره‌های مختلف اکتشافی بیان کرد: دانشمندان جوان در حوزه فضا خدمات شایسته انجام دادند که قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه می‌بایست دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای جوانان تبیین کرد، ابراز کرد: برخی اظهار می‌دارند انقلاب اسلامی ایران خدماتی نداشته که این عین بی تقوایی و بی انصافی است.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه باید قدردان جوانان دانشمند خود در این حوزه با اهمیت و تأثیر گذار باشیم که با پرتاب ماهواره نام ایران اسلامی را در جهان پررنگ کردند، گفت: انقلاب اسلامی ایران و جوانان دلیر و شجاع با وجود تحریم‌ها دست از فعالیت خود بر نداشتند و پرچم جمهوری اسلامی ایران در جهان به اهتزاز در آوردند.

کد مطلب 6012089

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