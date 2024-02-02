به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان در مصلای این شهر، ضمن اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند بیان کرد: نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای جلب نظر مردم و کسب آرا وعده‌های بی مورد ندهند.

وی با بیان اینکه انتخابات مظهر و اقتدار کشور است، افزود: حضور مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی به عزت و اقتدار کشور کمک می‌کند.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه امروز می‌طلبد اهمیت انتخابات ۱۱ اسفند را برای جوانان تبیین کرد، گفت: باید برای حضوری باشکوه در صندوق‌های اخذ رأی تلاش کنیم.

رستمیان با اشاره به دستاوردهای ایران اسلامی مانند پرتاب ماهواره‌های مختلف اکتشافی بیان کرد: دانشمندان جوان در حوزه فضا خدمات شایسته انجام دادند که قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه می‌بایست دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای جوانان تبیین کرد، ابراز کرد: برخی اظهار می‌دارند انقلاب اسلامی ایران خدماتی نداشته که این عین بی تقوایی و بی انصافی است.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه باید قدردان جوانان دانشمند خود در این حوزه با اهمیت و تأثیر گذار باشیم که با پرتاب ماهواره نام ایران اسلامی را در جهان پررنگ کردند، گفت: انقلاب اسلامی ایران و جوانان دلیر و شجاع با وجود تحریم‌ها دست از فعالیت خود بر نداشتند و پرچم جمهوری اسلامی ایران در جهان به اهتزاز در آوردند.