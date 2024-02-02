به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر اظهار کرد: دولت تلاش‌های گسترده‌ای را برای خدمات دهی مناسب به مردم در زمینه‌های مختلف داشته و شاهد دستیابی به دستاوردهای خوبی در این دولت هستیم.

وی به برخی از دستاوردهای سفرهای خارجی دولت مردمی آیت الله رئیسی اشاره کرد و ادامه داد: از جمله این دستاوردها می‌توان به توسعه اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری و پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و کشورهای بریکس اشاره کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به امضای ۲۲۲ سند همکاری در سفرهای خارجی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در ۴۶ سفر استانی از نزدیک با مردم گفت‌وگو کرده و مسائل و مشکلات را از نزدیک بررسی و پیگیری کرده است.

وی با اشاره به افزایش درآمد کشور با فعالیت‌های جهادی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این دولت نظارت‌ها را در زمینه‌های مختلف افزایش داده و رئیس جمهور مسائل را از نزدیک دنبال می‌کند.

حسینی روند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در کشور را مطلوب دانست و ادامه داد :۲ هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه برای توسعه زیرساخت‌های کشور ساخته شده است.

وی با اشاره به فراهم کردن ظرفیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور گفت :۳۵۰ کیلومتر خطوط اصلی ریلی برای تقویت فعالیت ترانزیت احداث شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اضافه شدن هشت هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اظهار کرد: احداث چهار خط لوله انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس برای رفع کم‌آبی در کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به احیای هفت هزار واحد تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: در زمان فعالیت دولت سیزدهم نرخ بیکاری از ۹.۶ درصد به ۷.۶ درصد کاهش یافته است.

حسینی با اشاره به فعالیت نیروهای نخبه و متخصص در ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان تاکید کرد: این شرکت‌ها دستاوردهای بزرگی را برای کشور داشته‌اند.