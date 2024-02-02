  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان:

برف و کولاک راه ارتباطی ۴۰ روستا  در استان زنجان را مسدود کرد 

برف و کولاک راه ارتباطی ۴۰ روستا  در استان زنجان را مسدود کرد 

زنجان-معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، از مسدود شدن راه ارتباطی ۴۰ روستا در استان زنجان خبر داد.  

هادی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و گفت:به علت بارش برف مسیر بیش از ۴۰ روستا در استان مسدود شده است.  

وی با بیان اینکه راهداران در حال بازگشایی راههای روستایی مسدود هستند، ابراز کرد: از دیروز بازگشایی راههای مسدود انجام شده ولی به علت وزش باد و کولاک بر تعداد راههای روستایی مسدود افزوده می شود.  

معاون راهداری  اداره کل راهداری استان زنجان گفت:   تردد در تمام جاده های اصلی و فرعی استان برقرار است و مشکلی وجود ندارد.  

نظری تاکید کرد: همچنین به علت بارش برف و کولاک مه مقطعی در گردنه های کوهستانی استان حاکم است و رانندگان با دقت و حوصله رانندگی کنند.

کد مطلب 6012093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها