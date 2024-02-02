برف و کولاک راه ارتباطی ۴۰ روستا  در استان زنجان را مسدود کرد 

هادی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و گفت:به علت بارش برف مسیر بیش از ۴۰ روستا در استان مسدود شده است.

وی با بیان اینکه راهداران در حال بازگشایی راههای روستایی مسدود هستند، ابراز کرد: از دیروز بازگشایی راههای مسدود انجام شده ولی به علت وزش باد و کولاک بر تعداد راههای روستایی مسدود افزوده می شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری استان زنجان گفت: تردد در تمام جاده های اصلی و فرعی استان برقرار است و مشکلی وجود ندارد.

نظری تاکید کرد: همچنین به علت بارش برف و کولاک مه مقطعی در گردنه های کوهستانی استان حاکم است و رانندگان با دقت و حوصله رانندگی کنند.