به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر جمعه در یادواره شهدای روستای نیسیان اردستان، اظهار کرد: زمانیکه عرصه را برای یک نفر در شهادت قرار میدهند اثر وجودی آن به همه کسانی که میتوانند در محدوده آن قرار بگیرند، تعمیم پیدا میکند بنابراین یک شهید افتخار میدهد تا فردی سخنران مراسم باشد و شهدا افراد را برای شرکت در مراسم خود دعوت میکند.
وی افزود: شهدا جاودان بوده و همواره زنده هستند همچنین هرکسی که مکتب امام حسین (ع) را برای خود انتخاب کرد و مسیر امام را ادامه داد، حتماً جاودان خواهد شد و شهدا به امام حسین (ع) اقتدا داشتند.
فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: امام راحل باور مردم را تغییر داد، برخی از افراد ذلیل که خودباور نیستند هنگامی که آمریکاییها کار سیاسی انجام میدهند، دنبالهروی آنان میشوند و امام راحل با امت خود مکتب سرخ اباعبدالله (ع) را انتخاب کرد.
سردار رادان تصریح کرد: شهدا به همان جهان ثابت کردند که دشمنی که خود را قویترین میداند در برابر عزم و اراده رزمندگان، کوچک و خوار میشود، در دوران دفاع مقدس رزمندگان ایران اسلامی با امکانات محدود و با تمام دنیا در جنگ بودند در نهایت نیز موجب عزت برای ایران شدند.
وی بیان کرد: دهه فجر پدیدهای است که توسط امام راحل خلق شد و در حقیقت امام راحل با انقلاب به مردم اعلام کرد که ملت ایران هیچ گاه زیر بار زور و ستم نخواهند رفت و امروزه ایران اسلامی در منطقه نقش مؤثری داشته و میتواند تمام معادلات جهانی را بر هم بزند.
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