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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان:

۱۷۷ کلاس درس در خوزستان بهره برداری شدند

۱۷۷ کلاس درس در خوزستان بهره برداری شدند

اهواز- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از بهره برداری ۳۹ مدرسه با ۱۷۷ کلاس درس در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی‌پور ظهر امروز جمعه در مراسم بهره برداری ۳۹ مدرسه در خوزستان گفت: امروز ۹۵۰ فضای آموزشی در کشور افتتاح شد که سهم خوزستان از این تعداد ۱۷۷ کلاس درس است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان افزود: در حال حاضر ۴۶۰ فضای آموزشی با یک هزار و ۸۰۰ کلاس درس در خوزستان در دست ساخت است.

سعیدی پور از بهره برداری یک هزار و ۱۰۰ کلاس درس در یکسال اخیر در خوزستان خبر داد و ادامه داد: دولت سیزدهم تجلی مدرسه‌سازی در خوزستان است و با حمایت‌های دولت و مشارکت خوب خیران شاهد روند مطلوب مدرسه‌سازی در استان هستیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه خیران مدرسه ساز استان در چند سال اخیر رتبه نخست مدرسه سازی را در کشور کسب کردند، گفت: خیران مدرسه ساز استان امسال هفت هزار میلیارد ریال متعهد به ساخت مدرسه شدند.

کد مطلب 6012100

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