۱۷۷ کلاس درس در خوزستان بهره برداری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی‌پور ظهر امروز جمعه در مراسم بهره برداری ۳۹ مدرسه در خوزستان گفت: امروز ۹۵۰ فضای آموزشی در کشور افتتاح شد که سهم خوزستان از این تعداد ۱۷۷ کلاس درس است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان افزود: در حال حاضر ۴۶۰ فضای آموزشی با یک هزار و ۸۰۰ کلاس درس در خوزستان در دست ساخت است.

سعیدی پور از بهره برداری یک هزار و ۱۰۰ کلاس درس در یکسال اخیر در خوزستان خبر داد و ادامه داد: دولت سیزدهم تجلی مدرسه‌سازی در خوزستان است و با حمایت‌های دولت و مشارکت خوب خیران شاهد روند مطلوب مدرسه‌سازی در استان هستیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه خیران مدرسه ساز استان در چند سال اخیر رتبه نخست مدرسه سازی را در کشور کسب کردند، گفت: خیران مدرسه ساز استان امسال هفت هزار میلیارد ریال متعهد به ساخت مدرسه شدند.