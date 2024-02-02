قلعه ۱۴۰۰ ساله شهرستان مروست یزد سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فلاحتی بیان کرد: قلعه هزار و ۴۰۰ ساله مروست روی یک تپه باستانی با ارتفاع حدود ۶ متر با وسعتی قریب ۸ هزار مترمربع واقع شده که صلابت، عظمت و بلندی خود را به رخ هر بیننده‌ای می‌‏‌کشد و از این حیث در نوع خود منحصر به فرد و هر ساله شاهد حجم بالایی از گردشگران است که برای بازدید از این قلعه به این منطقه سفر می‌‏‌کنند.

وی عنوان کرد: این اثر با ارزش تاریخی در محدوده مرکزی بافت قدیمی شهر مروست جای دارد و با توجه به اهمیت قلعه مروست در این بافت تاریخی، می‌‏‌توان این بنا را نماد شهرستان مروست نامید.

شهرستان مروست در فاصله ۱۸۰ کیلومتری از مرکز استان یزد قرار دارد و از شمال با شهرستان مهریز ، از شمال غربی با شهرستان‌های تفت و ابرکوه، از غرب با شهرستان بوانات و از جنوب غربی با شهرستان سرچهان استان فارس، از جنوب با شهرستان خاتم و از شرق با شهرستان شهربابک استان کرمان همسایه است.