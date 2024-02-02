به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا امام این شهر ضمن بیان اینکه در دهه مبارک فجر باید یاد و خاطره شهدای انقلاب با برگزاری یادواره‌های شهدا گرامی داشته شود، ابراز داشت: نباید فراموش کرد که انقلاب به دست مردمی به پیروزی رسید که برای رسیدن به این آرمان از خون خود گذشتند.

وی ضمن بیان اینکه در این برهه حساس کنونی نیز می‌بایست راه و مسیر شهدا ادامه داشته باشد، افزود: یکی از روش‌ها در این راستا حضور پر شور در انتخابات اسفند ماه سال جاری است.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه اگر چه مشکلاتی در کشور وجود دارد اما راه حل آن از مسیر وحدت می‌گذرد، ابراز داشت: در سایه وحدت و همدلی می‌توان یکی یکی مشکلات را پشت سر گذاشت.

عبدوس ضمن بیان اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه عمومی است، تصریح کرد: دشمن می‌کوشد تا با کم اهمیت جلوه دادن انتخابات بین نظام و مردم شکاف ایجاد کند لذا راه حل مقابله با این دسیسه انتخابات است.

وی افزود: اگر شهدا برای رسیدن به استقلال و آزادی امروز جان فشانی کردند امروز وظیفه ما است که با حضور پر شور در پای صندوق‌های رأی از پایمال شدن خون شهدا جلوگیری کنیم.