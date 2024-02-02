  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

امام جمعه موقت سمنان:

حضور در انتخابات تداوم راه شهدا/ مردم دسیسه‌ها را خنثی کنند

حضور در انتخابات تداوم راه شهدا/ مردم دسیسه‌ها را خنثی کنند

سمنان- امام جمعه موقت سمنان بابیان اینکه حضور در انتخابات اسفند ماه به منزله تداوم راه شهدا است، گفت: مردم با حضور در پای صندوق‌های رای دسیسه‌های دشمن را خنثی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا امام این شهر ضمن بیان اینکه در دهه مبارک فجر باید یاد و خاطره شهدای انقلاب با برگزاری یادواره‌های شهدا گرامی داشته شود، ابراز داشت: نباید فراموش کرد که انقلاب به دست مردمی به پیروزی رسید که برای رسیدن به این آرمان از خون خود گذشتند.

وی ضمن بیان اینکه در این برهه حساس کنونی نیز می‌بایست راه و مسیر شهدا ادامه داشته باشد، افزود: یکی از روش‌ها در این راستا حضور پر شور در انتخابات اسفند ماه سال جاری است.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه اگر چه مشکلاتی در کشور وجود دارد اما راه حل آن از مسیر وحدت می‌گذرد، ابراز داشت: در سایه وحدت و همدلی می‌توان یکی یکی مشکلات را پشت سر گذاشت.

عبدوس ضمن بیان اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه عمومی است، تصریح کرد: دشمن می‌کوشد تا با کم اهمیت جلوه دادن انتخابات بین نظام و مردم شکاف ایجاد کند لذا راه حل مقابله با این دسیسه انتخابات است.

وی افزود: اگر شهدا برای رسیدن به استقلال و آزادی امروز جان فشانی کردند امروز وظیفه ما است که با حضور پر شور در پای صندوق‌های رأی از پایمال شدن خون شهدا جلوگیری کنیم.

کد مطلب 6012122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها