به گزارش خبرنگار مهر، نادر سازور در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه گلستان گفت: بیش از ۷۰ درصد از این پروژه‌ها در حال حاضر در مسیر احداث هستند و به‌زودی تکمیل و در اختیار شهروندان قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: احداث پل روگذر رودخانه شادچای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی شهر گلستان است، که با هدف ساماندهی کمربندی شمالی و رفع گره ترافیکی در این منطقه احداث شده است. اعتبار این پروژه ۱۰ میلیارد تومان است که بودجه تکمیلی آن نیز در سال ۱۴۰۳ اختصاص داده شده است.

سازور ادامه داد: مسیر آیت‌الله طالقانی به عنوان امتداد کمربندی شمالی در محور جاده ساوه، با مساحت ۱۰ هزار مترمربع توسط شهرداری و شورای شهر گلستان تملک و آسفالت‌ریزی شده است.

رئیس شورای شهر گلستان ادامه داد: این مسیر که ۱۴۰۰ تن آسفالت در آن به کار رفته است، تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید و تردد خودروها، به‌ویژه خودروهای با مقصد شهریار را تسهیل خواهد کرد.

وی به دیگر اقدامات صورت گرفته پرداخت و گفت: پروژه پایانه برون شهری شهر گلستان نیز با هشت هزار متر مربع فضای مفید در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع احداث شده است.. با تکمیل این پروژه، معضل پایانه‌های متعدد در جاده ساوه حل شده و ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی در شهر گلستان رقم خواهد خورد.

سازور تصریح کرد: سایر پروژه‌هایی که در دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید شامل بوستان‌های محلی، سرای محله، زمین ورزشی و… هستند که در راستای رفاه و آسایش شهروندان احداث شده‌اند.