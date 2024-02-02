به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول چهل و پنج سال گذشته گامهای بسیار بلند و استواری را در عرصههای مختلف رو به جلو برداشته است، گفت: همه این موفقیتها در شرایطی به وجود آمد که کشور با مشکلات متعدد و هجمه دشمنان مواجه بود.
وی با بیان اینکه یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که تلاش کرده تا در همه عرصهها به خودکفایی دست یابد، افزود: خودکفا بودن به این معنی است که دیگر نمیخواهیم همانند گذشته زیر یوغ قدرتهای استکباری و استبدادی بوده و مستقل از اراده همه قدرتها در مسیری که انقلاب اسلامی تعیین کرده است، قدم برداریم.
خطیب نماز جمعه زنجان با تاکید بر اینکه نباید فراموش کنیم که دشمن هر جا قصد تعریف از ما را داشته، باید بدانیم که در آن عرصه دچار ضعف و مشکل شدهایم، خاطرنشان کرد: این در حالی است که هر جا دشمن نسبت به عملکرد ایران اسلامی انتقاد داشته، راه و مسیرمان را درست طی کرده و باید تداومبخش مسیری باشیم که انتقاد دشمن را به دنبال دارد.
آیتالله خاتمی در ادامه به پرتاب موفقیتآمیز ماهواره ایرانی از طریق ماهوارهبر یرانی در ۷۵۰ کیلومتری مدار زمین اشاره کرد و با بیان اینکه برخی از کشورها از جمله آمریکا و سه کشور اروپایی نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی انتقاد و آن را محکوم کردند، اضافه کرد: این همان مسیری است که باید برای ادامه آن پایمردی داشته باشیم؛ چرا که موجبات عصبانی شدن دشمن را فراهم کرده است.
وی با بیا اینکه پرتاب موفقیتآمیز ماهواره به مدار زمین از سوی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که فضا یک ثروت خدادادی بوده و هیچکس حق حاکمیت بر آن را ندارد، عنوان کرد: بسیاری از کشورها هنوز موفق به دستیابی به فناوری فضایی نشده و این فناوری محدود به چند کشور است که ایران اسلامی توانسته است خود را در زمره این کشورها قرار دهد.
امام جمعه زنجان همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم معنوی اعتکاف در زنجان، گفت: خوشبختانه امسال شاهد افزایش ۳۵ درصدی معتکفین در استان نسبت به سال گذشته بودیم، هر چند به نظر میرسد این آمار بیش از این نیز باشد.
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