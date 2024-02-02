افتتاح ۳ پروژه در دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ظهر جمعه در حاشیه این مراسم با بیان اینکه دانشگاه صنعتی همدان مسیر توسعه را به خوبی طی میکند، گفت: امیدواریم این دانشگاه با راهبری درست در رأس دانشگاههای جوان و درخشان کشور قرار گیرد.
دکتر محمدعلی زلفیگل بیان کرد: دانشگاه صنعتی همدان به دلیل نوپا بودن، ویژگیهای منحصربفردی دارد که مهمترین آن داشتن هیأت علمی برجسته، جوان، نخبه و توانمند است که از بهترین دانشگاههای کشور فارغالتحصیل شدهاند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این دانشگاه مسیر توسعه را به خوبی طی میکند، افزود: دانشگاه صنعتی همدان از ظرفیت خیرین استفاده بهینه کرده و این موضوع یکی از نقاط قوت آن است.
زلفیگل ادامه داد: تعامل خوب دانشگاه با استانداری همدان منجر به انتقال چهار بلوک خوابگاه به دانشگاه خواهد شد تا مشکل دانشجویان دختر رفع شود، علاوه بر این ساختمان دانشکده جدید در حال احداث است که امیدواریم در آینده نزدیک منجر به اتفاقات مثبت شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی همدان با پیگیری مجدانه و مدیریت جهادی مسیر پیشرفت را به خوبی طی میکند، گفت: با پیگیریهای انجام شده مسئله بخشی از زمینهای دانشگاه حل شد و مشکلی برای توسعه دانشگاه وجود ندارد.
زلفیگل تصریح کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از چنین دانشگاههایی با ظرفیت نخبه حمایت همه جانبه میکند و امیدواریم دانشگاه صنعتی همدان با راهبری درست در رأس دانشگاههای جوان و درخشان کشور قرار گیرد.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان نیز در ادامه ضمن تبریک و گرامیداشت ایامالله دهه فجر، بیان کرد: مرکز رشد دانشگاه در راستای تکالیف دانشگاهها در خصوص عملیاتی کردن قانون جهش تولید دانشبنیان و توسعه فنآوری ایجاد و مجوز آن نیز در ماههای اخیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شد.
دکتر امیر مؤمنی ادامه داد: با توجه به اهمیت اقتصاد دانشبنیان و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری، تلاش کردیم با وجود محدودیت در فضای کالبدی دانشگاه از فضای موجود استفاده بهینه شود و در نهایت مرکز رشد در دانشگاه ایجاد شد، در حال حاضر فضای لازم برای استقرار ۱۰ شرکت دانشبنیان فراهم شده و امکانات اداری، تجهیزات زیرساختی و نیازهای اولیه دفاتر نیز تأمین شده است.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان ادامه داد: اعتبار اولیه مرکز حدود ۲۰ میلیارد ریال بوده است که به منظور حمایت از شرکتهای مستقر مبلغ ۵ میلیارد ریال هم به صندوق پژوهش و فناوری استان تزریق شده است و در تلاش برای اخذ حمایتهای بیشتر برای توسعه مرکز هستیم.
مؤمنی با بیان اینکه پروژه دوم، تالار افتخارات دانشگاه است، افزود: این پروژه از جمله برنامههای مورد تاکید مقام عالی وزارت برای اجرا در دانشگاهها بوده است و لازم است دانشگاهها در راستای ظهور و بروز افتخارات و دستاوردها خود اقدام کنند. علاوه بر این، در جامعه نخبگانی نیاز به امیدافزایی است و ظهور و بروز دستاوردهای علمی و فناوری کشور میتواند به تزریق امید و شوق فعالیت علمی و فناورانه به اساتید و دانشجویان جوان کمک کند.
وی اضافه کرد: طرحهای پژوهشی برگزیده، ثبت اختراعات، دستاوردهای کانونهای فرهنگی و انجمنهای علمی، افتخارات فرهنگی و ورزشی و نمونهها، محصولات علمی و دستگاههای ساخته شده توسط اساتید و دانشجویان در تالار افتخارات دانشگاه تجمیع شدهاند.
مؤمنی بیان کرد: تاکنون حدود ۵ میلیارد ریال برای احداث و تجهیز تالار افتخارات دانشگاه تأمین اعتبار شده است و توسعه آن در دستور کار دانشگاه قرار دارد.
مؤمنی با اشاره به اینکه فاز دوم آزمایشگاه مرکزی سومین پروژهای است که امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بهرهبرداری رسید، گفت: هدف این است که آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان به دانشگاه مرجع صنعت در استان و همچنین حامی پژوهشگران، محققان و اساتید دانشگاه تبدیل شود.
وی ادامه داد: برای تحقق این موضوع به تزریق اعتبار و تأمین دستگاههای پیشرفته و تجهیزات مورد نیاز صنایع و محققان دانشگاهی نیاز داشتیم که در سفر استانی پربرکت رئیس محترم جمهور و از محل اعتبارات وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور رقم قابل توجهای به این پروژه اختصاص یافت.
مؤمنی اضافه کرد: هدفگذاری فاز دوم این آزمایشگاه، ارتقا سطح آزمایشگاه به رتبه توانمند در شبکه آزمایشگاههای علمی کشور (شاعا) بود که محقق شد. در فاز سوم نیز به سمت احداث ساختمان تخصصی و مستقل آزمایشگاه و تکمیل تجهیزات پیش خواهیم رفت تا به آزمایشگاه مرجع صنعت به ویژه در عرصههای نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی، پلیمر و دارویی بدل شویم.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان در پایان اظهار کرد: ۲۵ میلیارد تومان برای فاز دوم توسعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در نظر گرفته شده بود که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
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