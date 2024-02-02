جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اردستان، اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) برخی از مردم دوران خود را از جاهلیت نخستین نجات داد و بعثت پیامبر توانست زشتی‌ها و پلشتی‌ها را برطرف کرده و جامعه را به نور بزرگ بعثت نورانی کند.

وی افزود: از دلایلی که موجب شد انقلاب اسلامی ایران به وجود آید، ایمان مردم، رهبری امام و حضور پرشور مردم همیشه در صحنه ایران بود که در تبلور شعار اساسی انقلاب همان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نقش داشت.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف در اوج شکوه، عظمت و قدرت قرار دارد گرچه مشکلاتی نظیر گرانی‌ها و اختلاس در کشور گاهاً مشاهده می‌شود اما دولت در تلاش برای حل مشکلات و مسائل ملت ایران است.

حجت الاسلام دهشیری تصریح کرد: در آن دوران برای ملت ایران آزادی وجود نداشت، عکس و رساله امام راحل را باید مردم از دید مأموران ساواک پنهان می‌کردند، مردم به دنبال آزادی بیان و عقیده بودند و امروز مردم آزادانه حرف خود را می‌زنند گرچه ما هر سخنی را نیز به بهانه آزادی نمی‌پسندیم.

وی گفت: قرار گرفتن ماهواره ثریا در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین برق را از چشم دشمنان نظیر آمریکا و انگلیس گرفت و موجب که علیه این رشد فضایی در ایران موضع بگیرند چرا که از آن هراس دارند.