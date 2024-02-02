به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس بحرینی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه اظهار کرد: ماه رجب از ماه‌های بزرگ الهی است و در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان با روزه گرفتن، خدا گناهان را می‌بخشد و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و غفلت نکنیم.

امام جمعه موقت عسلویه با تبریک ایام فرخنده دهه فجر بیان کرد: قدر انقلاب را بدانیم؛ خیلی‌ها این انقلاب اسلامی را ساده می‌انگارند و توجه ندارند در حالی که باید انقلاب را از جانمان عزیزتر بدانیم.

وی تاکید کرد: خیلی از افراد در خارج کشور دلشان برای این انقلاب می تپد و به دید دیگری نگاه می‌کنند. آنها در کشورهای خود آزادی ندارند. آزادی و دموکراسی واقعی را ما در ایران داریم و زیر بار استعمارگران زندگی نمی کنیم‌.

بحرینی با بیان اینکه انتخابات خیلی مهم است افزود: دشمن دنبال این است که مردم پای صندوق رأی نیایند. در آمریکا مردم در برابر دولتشان حرمت ندارند ولی در انتخابات شرکت می‌کنند ولی ما در مقابل دولتمان حرمت داریم و هر رأی ما مشت محکمی بر دهان استکبار است. در انتخابات افراد دلسوز برای مردم و انقلاب انتخاب کنید و از افراد آگاه و مطمئن بپرسید و رأی دهید.

وی روز هوا و فضا را گرامی داشت و ادامه داد: عزیزان ما در این سازمان خوب کار کرده اند و ماهواره‌های خوبی ساخته اند. آمریکا و انگلیس ساخت ماهواره‌ها را محکوم کردند، غلط کردند. مگر فقط باید شما پیشرفت کنید.

امام جمعه موقت عسلویه اضافه کرد: با این همه تحریم و محرومیت ماهواره به فضا فرستادیم، موشک‌های نقطه زن ساختیم دنیا تعجب کرده است. اینها ارزش است و انقلاب ما در دنیا صدا کرده و از نظر علمی جلو زدیم.

بحرینی افزود: کشور یمن که هیچ نداشت و محروم‌ترین کشور اسلامی بود امروز مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاده است و حزب الله امروز حرف اول را در منطقه می‌زند.

وی گفت: از مسؤولان می‌خواهیم به این ملت کمک کنند و با روی خوش با مردم برخورد کنند. مردم صاحبان انقلاب هستند. ما آنچه داریم از برکات انقلاب است.