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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۸

امام جمعه خلیل آباد:

بانک‌ها نقش فعالی در کمک به تولید داشته باشند

بانک‌ها نقش فعالی در کمک به تولید داشته باشند

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد گفت: بانک‌ها باید به جای تصدی گری نقش فعالی در کمک به تولید داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان خلیل آباد با بیان اینکه انتخابات پیش رو همه باید تبیین کنیم، اظهار کرد: دوری از تجملات و بیان دستاوردهای انقلاب امری ضروری است.

امام جمعه خلیل آباد از برنامه‌های ستاد دهه فجر تقدیر کرد و گفت: بهترین زمان برای بیان دستاوردهای انقلاب توسط مدیران همین دهه فجر است.

وی منویات رهبری را در بازدید از نمایشگاه تولیدات کشاورزی مورد اشاره قرار داد و افزود: چقدر رهبری به خوبی موضوعات تولید را برشمردند و تاکید داشتند.

دستجردی با انتقاد از بانک‌ها ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر بانک‌ها به جای کمک به تولید رو به ساختمان سازی و سرمایه گذاری آورده‌اند کردند و این نگرش کمکی به بخش تولید نمی‌کند.

امام جمعه خلیل آباد دوری بانک‌ها از تصدی گری را ضروری دانست و گفت: بانک‌ها باید هدف اول آنان کمک به بخش خصوصی و چرخه تولید باشد.

کد مطلب 6012210

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