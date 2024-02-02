به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان خلیل آباد با بیان اینکه انتخابات پیش رو همه باید تبیین کنیم، اظهار کرد: دوری از تجملات و بیان دستاوردهای انقلاب امری ضروری است.
امام جمعه خلیل آباد از برنامههای ستاد دهه فجر تقدیر کرد و گفت: بهترین زمان برای بیان دستاوردهای انقلاب توسط مدیران همین دهه فجر است.
وی منویات رهبری را در بازدید از نمایشگاه تولیدات کشاورزی مورد اشاره قرار داد و افزود: چقدر رهبری به خوبی موضوعات تولید را برشمردند و تاکید داشتند.
دستجردی با انتقاد از بانکها ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر بانکها به جای کمک به تولید رو به ساختمان سازی و سرمایه گذاری آوردهاند کردند و این نگرش کمکی به بخش تولید نمیکند.
امام جمعه خلیل آباد دوری بانکها از تصدی گری را ضروری دانست و گفت: بانکها باید هدف اول آنان کمک به بخش خصوصی و چرخه تولید باشد.
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