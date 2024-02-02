خسرو آرنگ در حاشیه برنامه‌های دهه فجر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهه فجر تبلور اراده ملت به رهبری و مدیریت داهیانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به مردمی بودن انقلاب اسلامی، این مهم را خصیصه ارزشمند انقلاب برشمرد و افزود: شکل گیری، دوام و قوام انقلاب اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی و برخاسته از اعتقادات مردم صورت گرفته است.

فرماندار آستانه اشرفیه به مقایسه دستاوردهای انقلاب اسلامی قبل و پس از آن پرداخت و بیان کرد: در کنار تحریم‌ها و فشارهای روانی دشمن امروز در کشور بیش از ۴۵ هزار پروژه و طرح در حال اجرا است.

آرنگ از اجرای بیش از ۱۵۰۰ پروژه در گیلان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد پروژه‌ها یا در مرحله بهره برداری قرار دارد یا در حال اجرا است.

وی از اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی پروژه‌های دولت سیزدهم در آستانه اشرفیه خبر داد و افزود پروژه‌های پل کابلی، مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی، محور راه آستانه به کیاشهر از پروژه‌های شاخص این دولت که در حد پروژه‌های استانی و ملی با اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در حال اجرا و یا به بهره برداری رسیده است.

فرماندار آستانه اشرفیه از بهره‌برداری ۷۱ پروژه ویژه دهه فجر در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: عمده پروژه عمرانی با در نظر گرفتن اعتبار در حوزه پسماند، توسعه شبکه برق، آب، آموزش و پرورش و لایروبی انهار صورت گرفته است.