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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

فرماندار آستانه اشرفیه خبر داد؛

بهره‌برداری از ۷۱ پروژه ویژه دهه فجر در دیار سلطان

بهره‌برداری از ۷۱ پروژه ویژه دهه فجر در دیار سلطان

رشت- فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه از بهره‌برداری از ۷۱ پروژه ویژه دهه فجر در دیار سلطان سید جلال الدین اشرف (ع) خبر داد.

خسرو آرنگ در حاشیه برنامه‌های دهه فجر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهه فجر تبلور اراده ملت به رهبری و مدیریت داهیانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به مردمی بودن انقلاب اسلامی، این مهم را خصیصه ارزشمند انقلاب برشمرد و افزود: شکل گیری، دوام و قوام انقلاب اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی و برخاسته از اعتقادات مردم صورت گرفته است.

فرماندار آستانه اشرفیه به مقایسه دستاوردهای انقلاب اسلامی قبل و پس از آن پرداخت و بیان کرد: در کنار تحریم‌ها و فشارهای روانی دشمن امروز در کشور بیش از ۴۵ هزار پروژه و طرح در حال اجرا است.

آرنگ از اجرای بیش از ۱۵۰۰ پروژه در گیلان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد پروژه‌ها یا در مرحله بهره برداری قرار دارد یا در حال اجرا است.

وی از اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی پروژه‌های دولت سیزدهم در آستانه اشرفیه خبر داد و افزود پروژه‌های پل کابلی، مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی، محور راه آستانه به کیاشهر از پروژه‌های شاخص این دولت که در حد پروژه‌های استانی و ملی با اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در حال اجرا و یا به بهره برداری رسیده است.

فرماندار آستانه اشرفیه از بهره‌برداری ۷۱ پروژه ویژه دهه فجر در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: عمده پروژه عمرانی با در نظر گرفتن اعتبار در حوزه پسماند، توسعه شبکه برق، آب، آموزش و پرورش و لایروبی انهار صورت گرفته است.

کد مطلب 6012236

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