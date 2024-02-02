به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته بردسکن در مورد روند مسکن ملی شهرستان اظهار کرد: پس از طی مراحل مختلف و پیگیریهای انجام شده توسط فرماندار و دیگر دست اندر کاران اخیراً سایت ۴۸ هکتاری در نظر گرفته شد که پس از تأیید استان مراسم قرعه کشی صورت گرفت و۴۳۲ قطعه زمین در این سایت جانمایی شده است.
امام جمعه بردسکن با بیان اینکه بردسکن به خاطر کمبود زمین از شهرستانهای دیگر عقب است، متقاضیان باید حسب تمهیداتی که توسط دستگاهها در روی سایت فراهم شده هر چه سریعتر پروانه ساختمانی خود را گرفته و کار را شروع کنند.
وی از متقاضیان خواست به شایعات گوش ندهند و و کار ساخت بنای مسکونی خود آغاز کنند.
امینی در ادامه به دستاوردهای نظام اشاره کرد و افزود: هیچکس منکر مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست ولی در کنار این اقدامات قطعاً کسانی که مسؤول اقتصاد کشور هستند باید مشکلات را برطرف کنند.
امام جمعه بردسکن دهه مبارک فجر را گرامی داشت و با اعلام اینکه در همین دهه بیش از ۸۳۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح میشود، افزود: ۸۶ درصد از پروژههای دهه فجر در نقاط روستایی بردسکن افتتاح میشود.
وی گفت: تعداد ۱۶ پروژه از تعداد کل پروژهها با اعتبار ۷۱۵ میلیارد تومان در نقاط روستایی است که ۸۶ درصد پروژهها را شامل میشود.
