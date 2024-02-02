تکلیف قهرمان جام نقش جهان تکواندو به هفته پایانی کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور «جام نقش جهان»، گرامیداشت شهدای پیروزی انقلاب اسلامی امروز جمعه ۱۳ بهمن ماه با برگزاری ۱۲ دیدار از هفته‌های چهارم تا ششم دور برگشت در سالن خانه تکواندو پیگیری شد.

در مهمترین دیدارهای این هفته تقابل ۳ تیم بالا نشین جدول جذاب و دیدنی بود. دانشگاه آزاد بعد از برتری مقابل فرمانیه و هیأت تکواندو نوشهر (غیبت) در پیکار با تیم سوم جدول یعنی زنده یاد بابادی با تساوی ۴ بر ۴ متوقف شد تا با ۴۰ امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کند. در این دیدار ایلیا روستا کهن، امیر مرتضی عابدیان، مسعود خوش نیت و علی قدوسی برای دانشگاه آزاد صاحب پیروزی شدند. علیرضا پورانی زاده، آیدین عبادی، محمد طاها شمخانی و علیرضا گوهری هم مردان پیروز تیم اصفهانی بودند.

تیم زنده یاد بابادی در دیگر مهم این هفته خود ۵ بر ۳ نتیجه را به نیروی زمینی واگذار کرد. با این نتیجه ترکیب تیم‌های اول تا سوم جدول دست نخورده باقی ماند تا تکلیف قهرمانی به هفته پایانی کشیده شود.

در جدول رده بندی بعد از دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰ امتیازی، نیروی زمینی با ۳۸ امتیاز در مکان دوم جدول ایستاد و زنده یاد بابادی با ۳۵ امتیاز سوم است. مقاومت نیز با ۳۱ امتیاز و مناطق نفت خیز جنوب ۲۶ امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند.

نتایج دیدارهای هفته چهارم:

مناطق نفت خیز جنوب ۳ - مقاومت ۵

نیروی زمینی ارتش ۷ - آکادمی سعید غلامی یک

زنده یاد بابادی ۷ - باشگاه مولانا یک

فرمانیه یک - دانشگاه آزاد اسلامی ۷

هیات تکواندو نوشهر صفر- جوانه ۷

برترین‌های هفته چهارم:

بهترین سرپرست: سهراب روحی- مقاومت

بهترین مربی: رحبعلی نعیمی - مقاومت

بهترین داور: محمد اکبری - خوزستان

بهترین تکواندوکار: مهیار مسکنی - نیروی زمینی ارتش

نتایج دیدارهای هفته پنجم:

جوانه صفر - باشگاه مقاومت ۸

مناطق نفت خیز جنوب ۸ - آکادمی سعید غلامی صفر

نیروی زمینی ارتش ۶ - فرمانیه ۲

زنده یاد بابادی ۴ - دانشگاه آزاد اسلامی ۴

هیات تکواندو نوشهر ۸ - باشگاه مولانا صفر

بهترین‌های هفته پنجم:

بهترین سرپرست: هومن مهیمن - فرمانیه

بهترین مربی: امین بابادی- تیم زنده یاد بابادی

بهترین داور: حسن قلعه نوعی- خراسان رضوی

بهترین تکواندوکار: علیرضا نظری- مقاومت

نتایج دیدارهای هفته ششم:

جوانه ۴ - باشگاه مولانا ۳

آکادمی سعید غلامی صفر - مقاومت ۸

زنده یاد بابادی ۳ - نیروی زمینی ارتش ۵

هیات تکواندو نوشهر صفر- دانشگاه آزاد ۸

مناطق نفت خیز جنوب ۵ - فرمانیه ۳

بهترین‌های هفته ششم:

بهترین مربی: داوود بذرافشان- نیروی زمینی ارتش

بهترین تکواندوکار: محمد مقدم- نیروی زمینی ارتش