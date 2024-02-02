به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری نشست مشترک ستاد انرژی و ستاد هماهنگی عملیات استان به ریاست استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: به محض شروع بارش برف، تمامی دستگاه‌ها به صورت آماده باش در آمدند.

فرماندار مشهد با توجه به تعطیلات آخر هفته گفت: همه شهروندان از شهر خارج و در حال حاضر شاهد کند بودن تردد در مسیرهای منتهی به مشهد هستیم.

وی در ادامه با اشاره به حوادث مترقبه افزود: تعدادی برق گرفتی و حادثه آسانسور تا به این لحظه گزارش شده که توسط همکاران آتش نشانی بررسی و موارد رفع شده است.

داوری در پایان همچنین از شهروندان خواست تا از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محورهای دهستان تبادکان و کارده به سختی انجام می‌شود و تمامی دستگاه در تلاش‌اند تا به شهروندان خدمت رسانی کنند.