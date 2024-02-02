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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹

فرماندار مشهد اعلام کرد؛

آماده‌باش تمامی دستگاه‌های خدمات رسان در مشهد

آماده‌باش تمامی دستگاه‌های خدمات رسان در مشهد

مشهد- فرماندار مشهد مقدس از آماده باش کامل شهرداری، راهور، هلال احمر و دیگر دستگاه‌های امدادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری نشست مشترک ستاد انرژی و ستاد هماهنگی عملیات استان به ریاست استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: به محض شروع بارش برف، تمامی دستگاه‌ها به صورت آماده باش در آمدند.

فرماندار مشهد با توجه به تعطیلات آخر هفته گفت: همه شهروندان از شهر خارج و در حال حاضر شاهد کند بودن تردد در مسیرهای منتهی به مشهد هستیم.

وی در ادامه با اشاره به حوادث مترقبه افزود: تعدادی برق گرفتی و حادثه آسانسور تا به این لحظه گزارش شده که توسط همکاران آتش نشانی بررسی و موارد رفع شده است.

داوری در پایان همچنین از شهروندان خواست تا از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محورهای دهستان تبادکان و کارده به سختی انجام می‌شود و تمامی دستگاه در تلاش‌اند تا به شهروندان خدمت رسانی کنند.

کد مطلب 6012402

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    نظرات

    • هادی IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام از اینکه شنیدم استانداری جلسه فوری برگزار کرده از جاده تربت حیدریه می‌گذشتم دیدم حدود ده خانوار چادر زیر برف دیده نمیشدن شده بودند تواوشرایط به اداره عشایری زنگ زدم خواهشاً پیگیری کنید

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