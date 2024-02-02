پرداخت ۳۳میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به جوانان آذربایجان شرقی

حبیب ستوده نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت بیش از ۳۳ میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغالزایی جوانان آذربایجان شرقی، افزود: این تسهیلات به استناد تفاهم نامه‌ی بین وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید به جوانان استان پرداخت شده است.‌

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان کرد: بیش از ۱۵۵ طرح توسط جوانان استان ارائه شده که از این تعداد ۷۹ طرح از طریق سامانه به صندوق کار آفرینی امید ارجاع شده است.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان اضافه کرد: از ۷۹ طرح ارائه شده به صندوق کار آفرینی امید، مبلغ سی میلیارد و سیصد میلیون ریال پرداخت شده و به زودی هشت میلیارد ریال نیز به بقیه طرح‌های ارائه شده پرداخت خواهد شد.‌

ستوده نژاد، هدف از این تسهیلات را ایجاد و توسعه اشتغال جوانان عنوان کرده و اذعان داشت: وزیر ورزش و جوانان بر افزایش تسهیلات به عنوان یکی از اهداف سال‌های اخیر تأکید کرده است.‌

وی یادآور شد: مهمترین محورهای پرداخت تسهیلات در قالب طرح‌های خدماتی، تولیدی و کسب و کارهای کوچک بوده است.