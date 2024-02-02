  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۴

مدیرکل مدیریت بحران سمنان تاکید کرد؛

امدادرسانی به در راه ماندگان برف و کولاک در استان سمنان

امدادرسانی به در راه ماندگان برف و کولاک در استان سمنان

سمنان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان از امداد رسانی به در راه ماندگان برف استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۸۰ مکان برای این امر، در نظر گرفته شده است.

کمال طاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بار برف و بوران و همچنین لغزندگی معابر بین شهری در استان سمنان سبب شد تا گروهی از مسافران و زائران رضوی در راه بمانند، تاکید کرد: امداد رسانی به این مسافران صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۱۸۳ مکان در سراسر استان سمنان برای استقرار و اسکان در راه ماندگان در نظر گرفته شده است، افزود: از ظرفیت امامزادگان و مساجد و همچنین پایگاه‌های امدادی بهره گیری شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان سمنان با بیان اینکه نیروهای هلال احمر در مسیرهای بین شهری استان حضور داشته و مسافران را راهنمایی می‌کنند، گفت: گروه‌های امدادی آماده باش کامل هستند.

طاهریان با بیان اینکه محورهای اصلی سمنان، فیروزکوه، سمنان، شهمیرزاد، بشم، خوش ییلاق و عباس آباد و توسکستان مسدود است، گفت: تردد در این مسیرها غیرممکن است.

کد مطلب 6012450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها