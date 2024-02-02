امدادرسانی به در راه ماندگان برف و کولاک در استان سمنان

کمال طاهریان در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بار برف و بوران و همچنین لغزندگی معابر بین شهری در استان سمنان سبب شد تا گروهی از مسافران و زائران رضوی در راه بمانند، تاکید کرد: امداد رسانی به این مسافران صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه ۱۸۳ مکان در سراسر استان سمنان برای استقرار و اسکان در راه ماندگان در نظر گرفته شده است، افزود: از ظرفیت امامزادگان و مساجد و همچنین پایگاههای امدادی بهره گیری شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان سمنان با بیان اینکه نیروهای هلال احمر در مسیرهای بین شهری استان حضور داشته و مسافران را راهنمایی میکنند، گفت: گروههای امدادی آماده باش کامل هستند.
طاهریان با بیان اینکه محورهای اصلی سمنان، فیروزکوه، سمنان، شهمیرزاد، بشم، خوش ییلاق و عباس آباد و توسکستان مسدود است، گفت: تردد در این مسیرها غیرممکن است.
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