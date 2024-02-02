به گزارش خبرنگار مهر، هنرستان شهید «چمران» شهر خرم آباد در استان لرستان با خرابی وسایل گرمایشی به سر می‌برند و دانش آموزان و معلمان هنرستان مجبورند سرمای طاقت فرسای زمستان را کنار صندلی‌های سرد کلاس به تحمل بنشینند.

این وضعیت به گونه‌ای است که دانش آموزان مجبورند برای تحمل فضای سرد زمستانی کلاس‌ها از پتوهایی استفاده کنند که از خانه‌های خود همراه می‌آورند.

در این راستا آموزش و پرورش لرستان در توضیحاتی اعلام کرد:

در پی انتشار تصاویری مبنی بر بروز مشکل در سیستم گرمایشی هنرستان شهید چمران خرم آباد، ذکر چند نکته لازم است:

هرگونه تعمیر و تجهیز مدارس به سیستم‌های گرمایشی بر عهده اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس (با اعلام و هماهنگی آموزش و پرورش منطقه) است که در این راستا طرح جایگزین‌شدن سیستم‌های نوین گرمایش مرکزی در استان در حال اجراست که از هشت هزار ۸۱۸ کلاس درس نیازمند استانداردسازی (فاقد سیستم گرمایشی استاندارد) تاکنون سیستم گرمایشی هفت هزار ۱۴۲ کلاس درس استاندارد سازی شده است و ۲۴۰ کلاس دیگر در سال جاری در حال انجام است.

همچنین بر اساس آخرین گزارش اخذ شده از مناطق تعداد ۲۸۵۰ کلاس درس دارای سیستم گرمایش فرسوده هستند که با توجه به اعتبارات گرمایشی در مناطق مختلف همزمان با تعمیرات و احداث سیستم‌های گرمایشی در حال بروز رسانی و اورهال کردن سیستم‌های فرسوده هستیم.

در ارتباط با مشکل سیستم گرمایشی هنرستان مذکور نیز پس از اعلام خرابی و ترکیدگی لوله‌های موتورخانه هنرستان شهید «چمران» که یکی از مراکز با سیستم فرسوده است و طی هفته گذشته، که جز حوادث غیر پیش بینی شده و به طور ناگهانی سیستم گرمایش دچار ایراد شده است، لذا با نامه نگاری‌های به عمل آمده از سوی آموزش و پرورش لرستان با اداره کل نوسازی مدارس استان، این مشکل با تعمیرات انجام گرفته در اسرع وقت برای طبقه همکف رفع شد و برای طبقات بالاتر نیز عصر امروز تعداد شش دستگاه رادیاتور برقی برای تأمین گرمایش مورد نیاز تا رفع اساسی مشکل نصب شده است.

