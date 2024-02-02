کاندیداهای انتخابات از تخریب و تضعیف رقبا پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی شامگاه جمعه در جلسه هم‌اندیشی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که در سالن پیامبراعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در دادگستری استان کردستان فعال است و با دقت تخلفات صورت گرفته در این حوزه را رصد می‌کند.

وی افزود: رعایت قوانین و مقررات مربوط به انتخابات از سوی کاندیداها ضروری است و در این زمینه دو قانون عمده وجود دارد که مورد اول، قانون انتخابات و دومی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است و ملاک عمل به این دو قانون است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بر لزوم عدم تخریب و تضعیف رقبای انتخابانی توسط کاندیداها تاکید کرد و افزود: از نوآوری‌های قانون جدید انتخابات که باید مدنظر کاندیداها باشد این است که اگر افرادی که در ستادهای تبلیغاتی فعالیت می‌کنند، مرتکب تخلف یا جرمی شوند علاوه بر فرد مباشر، فرد نامزد هم مشمول مجازات قانونی و مسئولیت کیفری خواهد شد.

وی تاکید کرد: در انتخابات، مقامات و مسؤولان دولتی باید کاملاً بی‌طرف عمل کنند و از هرگونه جانبداری له یا علیه کاندیدی پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: در صورتی که کارمندان ادارات دولتی در وقت اداری اقدام به هرگونه تبلیغاتی نمایند، مرتکب جرم خواهند شد و با آنها مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش و مسوولیت‌پذیری مسؤولان و خلوص نیت بتوانیم انتخابات سالم و با مشارکت حداکثری در استان کردستان برگزار شود.