به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در آئین تکریم و معارفه فرماندار هشترود، رقابت سالم نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را خواستار شد و افزود: دشمنان برای دلسردی ملت ایران در حال برنامه‌ریزی هستند و مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو، آنان را بار دیگر مأیوس می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این نظام مقدس به رأی مردم اعتقاد دارد، اضافه کرد: فرآیندها و ساختارهای برگزاری و نظارت بر انتخابات در همراهی با اقشار مردمی به گونه‌ای است که به صورت جدی از آرای مردم صیانت می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی بیان کرد: دستاوردهای این نظام مقدس باید به صورت گسترده و بر اساس منویات رهبری تبیین شود و موفقیت‌ها و افتخارات به گوش جوانان برسد.

محمدی افزود: دشمنان بر اساس ذائقه ایرانیان و به ویژه شیعیان در حال برنامه‌ریزی و تولید محتوا هستند تا جوانان ما را از طریق شبکه‌های اجتماعی مأیوس کنند.

وی با تاکید بر اینکه تبیین خدمات دولت و تفکر مقاومت برای مقابله با دشمنان ضروری است، افزود: عَلَم جبهه مقاومت به پشتوانه ولایت فقیه، روزی در کل جهان برافراشته می‌شود.

امام جمعه هشترود نیز در این آئین بیان کرد: شرکت در انتخابات وظیفه همگانی است و حرکت بر خلاف منویات رهبری خطاست؛ بر همین اساس باید برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و راهپیمایی روز ۲۲ بهمن امسال تلاش شود.

حجت‌الاسلام حسن جعفریان افزود: دشمن در حال فضاسازی برای کاهش مشارکت در انتخابات پیش‌رو است و در برنامه‌های دهه مبارک فجر باید از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات دعوت شود.

در این آئین «فرید قشلاقی»، سرپرست سابق فرمانداری میانه به عنوان فرماندار هشترود معرفی شد و ابوالفضل پاشایی مورد تکریم قرار گرفت.

قشلاقی بیست و یکمین فرماندار هشترود پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سی‌امین فرماندار از بدو تأسیس فرمانداری هشترود است.