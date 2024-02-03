افتتاح ۲۰۰ میلیارد تومان طرح زیرساختی در شهرک صنعتی بعثت

به گزارش خبرگزاری مهر، خیابان سازی شامل زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت آستر و رویه به طول ١٠ کیلومتر و اجرای آسفالت رویه در سطح معابر به طول ١٤ کیلومتر و با ۱۳۵ میلیارد تومان اعتبار از جمله طرح‌هایی بود که امروز در شهرک صنعتی بعثت به بهره برداری رسید.

در این آئین همچنین شبکه توزیع برق ٢٠ کیلوولت شهرک صنعتی بعثت به طول ٣٠ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ٤٠ میلیارد تومان افتتاح شد.

اجرای خط انتقال چهار مداره ٢٠ کیلوولت با سیم روکش دار به طول پنج کیلومتر همراه با احداث و تجهیز کلیدخانه برق با ٢٥ میلیارد تومان افتتاح شد.

بهره برداری از این خط انتقال موجب افزایش ظرفیت برق شهرک صنعتی آیت اله هاشمی (تخصصی صنایع ساختمان) به مقدار ٢٠ مگاوات می‌شود.