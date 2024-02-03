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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۲

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد؛

ضرورت تسریع در احداث آزادراه تبریز- صوفیان

ضرورت تسریع در احداث آزادراه تبریز- صوفیان

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی در بازدید از آزادراه تبریز-مرند و در جلسه بررسی مسایل آن دستور داد احداث آزادراه تبریز- صوفیان تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در بازدید از آزادراه تبریز-مرند و در جلسه بررسی مسائل آن تاکید کرد که فعالیت معدن اختصاصی تأمین مصالح مورد نیاز برای ساخت محور ارتباطی از سر گرفته شود. همچنین دستور داد مصالح این معدن تنها باید در تکمیل این آزادراه در حدفاصل تبریز-صوفیان باید استفاده شود.

پیمانکار طرح نیز در این جلسه قول داد که باندهای رفت و برگشت آزادراه تبریز-صوفیان به طول ۲۴ کیلومتر اردیبهشت ماه سال بعد به طور کامل به بهره برداری برسد.

در این جلسه همین اعلام شد که دولت تاکنون ۴۶۸ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آزادراه در حدفاصل تبریز-صوفیان اختصاص داده است.

همچنین در این جلسه اعلام شد که اقدامات لازم برای اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط بانک ملت و ۵۰ میلیارد تومان هم از بانک مسکن از محل ماده ۵۶ نیز برای فاز اول آزادراه در حدفاصل تبریز-صوفیان انجام شده است.

کد مطلب 6012476

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    نظرات

    • مرندی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 0
      پاسخ
      قرار بود دهه فجر افتتاح بشه حواله شد به سال بعد!

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