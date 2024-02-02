به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی شامگاه جمعه در نشست فصلی مطالبهگران استان کردستان اظهار کرد: مطالبهگران باید نقد همراه با راهکار به مجموعه استان ارائه دهند و با تشکیل هستههای الهام بخش به دستاوردهای دولت در کردستان بپردازند.
وی با تاکید بر لزوم دعوت مردم به انتخابات افزود: مطالبهگران استان باید مردم را به حضور پرشور در پای صندوقهای رأی دعوت کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به اینکه رأی مردم حق الناس است و حتماً امانتدار رأی مردم خواهیم بود، اعلام کرد: دولت نسبت به هیچکس جهتگیری نداشته و امانت دار رأی مردم خواهد بود.
وی اضافه کرد: باید از امروز تا برگزاری انتخابات، هسته مطالبهگران به جهاد تبیین به صورت چهره به چهره و دعوت مردم به شرکت در انتخابات بپردازند.
رمضانی یادآور شد: مطالبهگران استان به دنبال کارهای میدانی و عملی هستند و بازوی فکری و اندیشه مسؤولان استان به شمار میروند.
حامد امیریان دبیر مطالبهگران استان کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: ۲۶۷ عملیات در سامانه قرارگاه بقیهالله ثبت شده است و کارگروههای تخصصی در شهرستانها برگزار شده و خروجیهای خوبی را داشته است.
وی افزود: جوانان مطالبهگران استان حاضر هستند بر اساس منویات مقام معظم رهبری در انتخابات نقشآفرینی کنند و مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کنند تا شاهد برگزاری انتخابات پر شوری در استان باشیم.
نظر شما