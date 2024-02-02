سرمایه گذاری ۱۶۰۰ میلیارد تومانی دولت سیزدهم در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس شفیعی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مهران اظهار کرد: در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ بنیانگذار جمهوری اسلامی بعد از ۱۴ سال دوری و تبعید از وطن با حضور و تلاش و مبارزه جانانه تمام مردم ایران بر حکومت چند هزار ساله شاهنشاهی فائق آمدند و طومار این رژیم سرسپرده و دیکتاتور را برای همیشه ایام بستند.

فرماندار شهرستان خاطر نشان کرد: انقلاب ما متکی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و متکی بر کلمه اسلام ناب محمدی است.

شفیعی افزود: انقلاب ما به واسطه حضور همه جانبه ملت ایران در همه عرصه‌ها و پیچ‌های خطرناکی که رخ می‌دهد، مردم ما زنان و مردان، پیران و جوانان همه مدافع این انقلاب هستند و دنباله رو آرمان‌های، انقلاب و امام راحل و شهدا هستند.

شفیعی گفت: دهه فجر اوج افتخار ملت ایران است و ما این دهه را با افتخار و شور آغاز می‌کنیم و در این مدت مسئولین باید اقدامات انجام شده خود را به اطلاع مردم برسانند و دولت سیزدهم دولت صدق و راستگویی است و آماری که در خصوص خدمات ارائه می‌شود بنا بر مستندات است.

شفیعی گفت: در شهرستان مهران در همه حوزه‌های آب، برق، راه و…به جز اربعین و طرح‌های بزرگ مثل سامانه گرمسیری، پارک پروپیلن و… یک هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در شهرستان مهران در دولت سیزدهم هزینه شده است.

فرماندار مهران در پایان به پیش رو بودن انتخابات در اسفند ماه اشاره کرد و گفت: بعد از دهه فجر وارد یک آزمون بزرگ دیگر خواهیم شد به نام انتخابات و همانطور که مردم مهران همیشه در این آزمون بزرگ سربلند بودند امسال هم برای شکست دشمنان و دسیسه‌های که آنان دارند پای صندوق‌های رای حضور پیدا کنند و بار دیگر نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنند.