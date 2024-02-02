آخرین وضعیت جاده ایلام-سرابله/ترددها به کندی صورت می گیرد

سیدزاهدین چشمه خاور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهاطلاع هم استانیهای گرامی میرساند محور سرابله به ایلام که به علت ازدحام جمعیت و ترافیک مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه باز و تردد در آن برقرار است.
وی افزود: در مسیر ایلام به سرابله به علت برودت هوا، لغزندگی جاده و نبستن زنجیر چرخ خودروها، تردد به کُندی صورت میگیرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام گفت: از رانندگان و مترددین محترم تقاضا میشود از تردد غیر ضرور در این محور اجتناب ورزیده و با رعایت نکات ایمنی با صبر و حوصله تردد کنند.
نظر شما