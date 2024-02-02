۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۷

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام تشریح کرد؛

آخرین وضعیت جاده ایلام-سرابله/ترددها به کندی صورت می گیرد

ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام با تشریح به آخرین وضعیت جاده ایلام-سرابله،گفت: به علت برودت هوا و بارش برف ترددها به کندی صورت می گیرد.

سیدزاهدین چشمه خاور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهاطلاع هم استانی‌های گرامی می‌رساند محور سرابله به ایلام که به علت ازدحام جمعیت و ترافیک مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه باز و تردد در آن برقرار است.

وی افزود: در مسیر ایلام به سرابله به علت برودت هوا، لغزندگی جاده و نبستن زنجیر چرخ خودروها، تردد به کُندی صورت می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام گفت: از رانندگان و مترددین محترم تقاضا می‌شود از تردد غیر ضرور در این محور اجتناب ورزیده و با رعایت نکات ایمنی با صبر و حوصله تردد کنند.

