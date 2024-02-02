به گزارش خبرنگار مهر، معاون پارلمانی رئیس جمهور عصر جمعه در این آئین گفت: کمک به دانش‌آموزان با احداث مدرسه اقدامی ارزشمند است که پاداش آن در این دنیا و آخرت برای خانواده مدرسه‌ساز محاسبه خواهد شد.

سید محمد حسینی افزود: در کار خیر جایی برای تردید وجود ندارد و همه باید در کارهای خیرخواهانه مانند ساخت مدرسه از یکدیگر سبقت بگیرند.

وی ادامه داد: از خیران مدرسه‌ساز و بویژه «مظفر یوسفی» برای ساخت این مکان به عنوان بزرگ‌ترین مدرسه و مجتمع آموزشی بوشهر قدردانی می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز گفت: این مدرسه پس از تخریب ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه و در زمینی به مساحت هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

ابراهیم احمدی افزود: سالن‌های ورزشی، جلسات، مسجد، مکان ویژه فعالیت هیأت‌های مذهبی و بویژه هیأت‌های دانش آموزی از جمله امکانات این مدرسه است.

وی اظهار کرد: با توجه به محله محور بودن مدرسه احداثی، افراد ساکن در محل نیز می‌توانند از امکانات این مدرسه استفاده کنند.