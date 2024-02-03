مشارکت حداکثری در انتخابات بزرگترین رزمایش سیاسی است

علی پیرجاهد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ایران قوی نیاز حضور همگانی است، اظهار کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات بزرگترین رزمایش سیاسی و تضمین کننده امنیت و پیشرفت کشور است.

وی گفت: فرهنگ بسیجی برگرفته از اندیشه های ناب حضرت امام خمینی (ره) است که امروز به عنوان یک الگوی بی بدیل در سراسر دنیا مطرح شده است؛ امروز تفکر و فرهنگ بسیجی مرزها را در نوردیده و دشمنان را زمین گیر کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارس‌آباد با اشاره به نقش رسانه ها در مشارکت حداکثری، افزود: نقش رسانه‌ها بسیار مهم است و می توانند بسیاری از توطئه های دشمن را خنثی کنند.

پیرجاهد ادامه داد: امروز دشمن بدنبال دلسرد کردن مردم هستند تا به اهداف شوم خود برسند و رسانه ها در جهاد تبیین دستاوردهای انقلاب را اطلاع رسانی کنند.

وی ایام الله دهه فجر را ظرفیت بزرگی جهت تبیین دولت و معرفی ظرفیت های انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مایه اقتدار سیاسی کشوراست.

پیرجاهد با بیان اینکه طنین بانگ الله اکبر و مراسم نور افشانی و جشن شب ۲۲ بهمن از دیگر برنامه‌هایی است که در مساجد و محلات این شهرستان برگزار می‌شود، بیان کرد: دهه فجر نماد وحدت، مقاومت و ایثار مردم بصیر ایران اسلامی است.