رهاسازی ۶۰خودروی گرفتار شده در برف و کولاک در محورهای استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محمدی مقدم در بازدید از محور ایلام-سرابله اظهار داشت: از شب گذشته تاکنون ۶۰ خودرو گرفتار شده در برف و کولاک در محورهای آبدانان_ دره‌شهر محدوده گردنه کبیر کوه، ملکشاهی _ میمه، ایلام _ سرابله توسط امدادگران جمعیت هلال احمر رهاسازی شدند.

وی افزود: عملیات امداد رسانی در محور ایلام _ سرابله همچنان ادامه دارد.

بر اثر برف و کولاک که باعث گرفتاری تعدادی از هموطنان در محور ایلام _سرابله شده بود، سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام به همراه فرماندهی انتظامی استان، معاون امداد و نجات به صورت میدانی از این محور بازدید کردند