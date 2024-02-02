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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۲۵

سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام خبر داد؛

رهاسازی ۶۰خودروی گرفتار شده در برف و کولاک در محورهای استان ایلام

رهاسازی ۶۰خودروی گرفتار شده در برف و کولاک در محورهای استان ایلام

ایلام-سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام از رهاسازی ۶۰خودروی گرفتار شده در برف و کولاک در محورهای استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محمدی مقدم در بازدید از محور ایلام-سرابله اظهار داشت: از شب گذشته تاکنون ۶۰ خودرو گرفتار شده در برف و کولاک در محورهای آبدانان_ دره‌شهر محدوده گردنه کبیر کوه، ملکشاهی _ میمه، ایلام _ سرابله توسط امدادگران جمعیت هلال احمر رهاسازی شدند.

وی افزود: عملیات امداد رسانی در محور ایلام _ سرابله همچنان ادامه دارد.

بر اثر برف و کولاک که باعث گرفتاری تعدادی از هموطنان در محور ایلام _سرابله شده بود، سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام به همراه فرماندهی انتظامی استان، معاون امداد و نجات به صورت میدانی از این محور بازدید کردند

کد مطلب 6012522

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