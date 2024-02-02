مردم در انتخابات سیلی دیگری به دشمنان خواهند زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی جمعه شب در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب گفت: دهه مبارک فجر، یادآور بصیرت ملتی منسجم، خداجوی و ولایت مدار است که توانست تحت رهبری داهیانه بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) آرمان‌های خود را با محوریت شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی محقق کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی را نشأت گرفته از فرهنگ عاشورایی دانست و افزود: مردم در زمان انقلاب توانستند با تکیه بر روحیه ایثار، شهامت و ظلم ستیزی بر جبهه مستکبران و رژیم ستم شاهی غالب شوند.

وی اظهار کرد: مردم در زمان انقلاب، خصوصاً انقلابیون، با تحمل سختی‌های زیاد از جمله شکنجه، زندان و حتی شهادت در اوج مظلومیت و گمنامی، از طریق پخش اعلامیه‌ها و نوارهای ضبط شده از بیانات حضرت امام (ره) و گفتگوهای چهره به چهره و محفلی چگونگی روند مراحل مبارزات را به همدیگر می‌رساندند.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به یکی از رمزهای اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بر حکومت ستمشاهی اذعان کرد: مقاومت مردمی، اتحاد، همبستگی، ایمان، باورهای دینی و مذهبی و تبعیت محض از ولایت فقیه و دستورات الهی حضرت امام بزرگوار، خستگی ناپذیری و اعتقاد به شکست دشمنان اسلام از رموز و علل اصلی پیروزی ملت غیور ایران اسلامی بر حکومت دست نشانده ی شاهنشاهی بود.

وی با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکنون خاطرنشان کرد: در حوزه جهانی شکستن ابهت پوشالی ابرقدرت‌ها، انتقال وحشت از دل مظلومان به دل مستکبران، تحقق شعار استقلال آزادی، جمهوری اسلامی در همه حوزه‌ها و رشد علمی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و… از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی در پایان با استناد به سخنان مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای حفظ الله که فرمودند: (امروز به برکت انقلاب اسلامی، مردم می‌دانند کشور صاحب دارد و صاحب آن هم خود مردم هستند) گفت: همانطور که در تمامی عرصه‌های کشور نقش اصلی را مردم ایفا می‌کنند، شایسته است در عرصه انتخابات پیش رو نیز با حضور پرشور و همیشگی خود به پای صندوق‌های رأی سیلی سخت دیگری به دشمنان اسلام و انقلاب وارد کنند.