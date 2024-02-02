به گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته مهر عصر جمعه در بازدید از پایانه نفتی خارگ با اشاره به راهبردی و استراتژیک بودن پایانه نفتی خارگ در کشور گفت: بدون شک پایانه نفتی خارگ یکی از پایانه‌های مدرن دنیا به حساب می‌آید و در حال حاضر ظرفیت بسیار ارزشمندی برای صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ها در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران برای پایداری صادرات نفت و ظرفیت سازی جدید در این پایانه برنامه‌های ویژه ای در نظر دارد، ابراز داشت: سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌ای برای انجام ظرفیت‌های جدید در این منطقه تعریف شده که مهم‌ترین آن سیستم یکپارچه مدرن و جدید اعلان و اطفا حریق است که یکی از پروژه‌های بسیار ارزشمند شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت ایران ارزش این پروژه را حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: به زودی عملیات اجرایی این پروژه مهم آغاز خواهد شد.

وی همچنین از بهسازی و بازسازی حدود ۲۸ میلیون بشکه مخازن ذخیره سازی نفت خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی خطوط لوله را هم در برنامه داریم.

خجسته مهر با بیان اینکه پایانه خارگ به دلیل شرایط متعدد و راهبردی بودن همواره مرکز توجه شرکت ملی نفت ایران است، افزود: ما به دنبال آن هستیم که تأسیسات، اسکله‌ها و مخازن را هم بازسازی و نوسازی کرده و به تجهیزات مدرن مجهز کنیم.