کمبود اعتبار مانع احیای قنوات خسارت دیده از سیل در تفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حاتمی زاده در بازدید از طرح‌های کشاورزی شهرستان تفت اظهار کرد: در استان یزد بیش از ۳ هزار رشته قنات وجود دارد که ۷۰ درصد آن در شهرستان تفت واقع شده و متاسفانه با وقوع سیل در سال قبل، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به قنات های استان خسارت وارد شد.

وی عنوان کرد: کل خسارت ناشی از سیل ۹۵۰ میلیارد تومان بود که ۵۰ درصد آن در حوزه آب و خاک و به ویژه در حوزه قنات ها رخ داده است.

حاتمی زاده یادآور شد: اقداماتی در راستای رفع مسدودی قنات ها انجام شد ولی اصلاح برخی از قنات‌ها به ویژه در شهرستان تفت محقق نشد در حالی که از هزار و ۷۰۰ قنات موجود در شهرستان، حدود ۵۰۰ رشته قنات خسارت دیده بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: بیش از ۶۰ میلیارد تومان به قنات‌های استان کمک شده ولی این میزان برای احیای قنات ها کافی نیست هرچند برای سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ میلیارد تومان برای این مهم اعتبار در نظر گرفته شده است.