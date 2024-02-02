ملت هوشیار ایران اسلامی در انتخابات حضور فعال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهل و پنجمین سالگرد فجر پیروزی انقلاب اسلامی در حالی آغاز میشود که رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنهای همواره بر پیشرفت نظام مقدس اسلامی و تنومند شدن درخت پربار نظام مقدس اسلامی در طول این سالها اذعان داشته و فرمودند که دشمنان قسم خورده انقلاب بارها و بارها خواستند تا تیشه بر ریشه این درخت تنومند بزنند ولی هر بار دسیسه آنها با اراده پولادین مردم انقلابی و شهید پرور خنثی شد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: دشمن هوسناک است و هرگز حرارت و میل به کینه توزی او تمام نمیشود و میدان عرصه مقابله و زورآزمایی است جایی که به ملت قهرمان ایران اسلامی با اراده خود همواره مچ بدخواهان انقلاب را خواباندهاند و نگذاشتند که خدشهای به انقلاب اسلامی و آرمانهای مقدسش بیفتد.
وی گفت: بهار چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب را در حالی پشت سر میگذاریم که در سالی که گذشت شاهد کینه توزیهای ضد انقلاب بودیم ولی به رغم تلاش مذبوحانه و اقدامات مستبدانه نظام سلطه باز هم شاهد درخشیدن انقلاب مردم بر سردر سرای جهان گیتی هستیم و به چشم عیان میبینیم هر روز پیشرفتهای علمی صنعتی دفاعی و فرهنگی این نظام چشم دشمنان را کور کرده به آنان راهی جز حسادت و دشمنی ندارند.
وی ادامه داد: ما شاهدیم که عنایت باری تعالی همواره پشت و پناه مردم ایران بوده و این هنرمندی مردم در صحنههای انقلاب با توکل به قدرت الهی و رهبری امام خامنهای وقوع همدلی و وحدت را به همراه داشته است و مردم متدین ایران اسلامی و دوستدار انقلاب به هیچ قیمت دست از ارزشهای آفریده شده توسط امام عظیم الشأن و شهیدان والا مقام بر نخواهند داشت.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بیان کرد: مردم غیرتمند ایران اسلامی امسال و همچون سالهای گذشته و این ۴۵ سال حضور بار دیگر شکوه جانانهای را در روز پیروزی انقلاب و ۲۲ بهمن به نمایش خواهند گذاشت و راهپیمایی عظیم مردم ایران را امسال نیز به کوری چشم دشمن شاهد خواهیم بود.
وی گفت: امسال در حالی بهار انقلاب را به جشن مینشینیم که وقوع یک رویداد مهم سیاسی را در پیش داریم و آن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است که ملت هوشیار ایران اسلامی این بار نیز در این عرصه حضور فعال داشته و با چشم بصیرت و انتخاب آگاهانه در تشکیل مجلسین تمام تلاش خود را خواهد کرد و یک بار دیگر دسیسه دشمن پست و بیچاره خنثی خواهد شد تا بر قدرت و عظمت انقلاب افزوده شود.
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