بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی کمینه دمای صبحگاهی نقاط مختلف لرستان در بامداد شنبه، اظهار داشت: در این راستا سرمای هوا در نورآباد به منفی ۱۰ تا ۱۴ سانتی گراد، در الشتر به منفی هفت تا ۱۱ سانتی گراد، در بروجرد به منفی پنج تا ۹ سانتی گراد، در ازنا و الیگودرز به منفی هشت تا ۱۲ سانتی گراد، در دورود و خرم آباد به منفی سه تا هفت سامتی گراد خواهد رسید.

وی افزود: طبق نقشه‌ها و تصاویر دریافتی از ماهواره، موج اصلی سامانه بارشی از روی جو استان خارج شده است اما کماکان تا بامداد شنبه امواج پایانی این سامانه با شدت و ضعف بر روی منطقه به خصوص شرق استان فعال خواهند بود که باز هم بارش‌هایی به صورت پراکنده و رگباری به صورت باران و برف را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: این شرایط در محورهای مواصلاتی با کولاک برف نیز همراه خواهند بود.

مرادپور، تصریح کرد: از ظهر شنبه تا صبح دوشنبه جو استان نسبتاً پایدار است و مجدد طی روزهای دوشنبه و سه شنبه سامانه بارشی دیگری بر روی آسمان استان فعال خواهد بود.