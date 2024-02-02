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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۲۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

پیش‌بینی وقوع یخبندان برای بامداد شنبه در لرستان

پیش‌بینی وقوع یخبندان برای بامداد شنبه در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان از وقوع یخبندان برای بامداد شنبه در شهرهای این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی کمینه دمای صبحگاهی نقاط مختلف لرستان در بامداد شنبه، اظهار داشت: در این راستا سرمای هوا در نورآباد به منفی ۱۰ تا ۱۴ سانتی گراد، در الشتر به منفی هفت تا ۱۱ سانتی گراد، در بروجرد به منفی پنج تا ۹ سانتی گراد، در ازنا و الیگودرز به منفی هشت تا ۱۲ سانتی گراد، در دورود و خرم آباد به منفی سه تا هفت سامتی گراد خواهد رسید.

وی افزود: طبق نقشه‌ها و تصاویر دریافتی از ماهواره، موج اصلی سامانه بارشی از روی جو استان خارج شده است اما کماکان تا بامداد شنبه امواج پایانی این سامانه با شدت و ضعف بر روی منطقه به خصوص شرق استان فعال خواهند بود که باز هم بارش‌هایی به صورت پراکنده و رگباری به صورت باران و برف را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: این شرایط در محورهای مواصلاتی با کولاک برف نیز همراه خواهند بود.

مرادپور، تصریح کرد: از ظهر شنبه تا صبح دوشنبه جو استان نسبتاً پایدار است و مجدد طی روزهای دوشنبه و سه شنبه سامانه بارشی دیگری بر روی آسمان استان فعال خواهد بود.

کد مطلب 6012543

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