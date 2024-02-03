۲ مسیر کوهستانی استان گلستان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت اله حاجی زاده اظهار کرد: ۲ مسیر کوهستانی آزادشهر- شاهرود مشهور به «خوش ییلاق» و توسکستان- شاهرود (گلستان - سمنان) بر اثر بارش شدید برف مسدود است.

وی افزود: نیروهای راهداری در حال برف روبی مسیرهای کوهستانی هستند و این ۲ جاده تا زمان ایمن‌شدن تردد مسدود خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت: به محض فروکش کردن برف و پاکسازی محل‌های مسدودی، بازگشایی مسیرها را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی افزود: از مردم خواست تا حد امکان از تردد در راه‌های کوهستانی و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنند.

معاون پیش‌بینی و هشدار اداره‌کل هواشناسی گلستان هم گفت: بر اساس پیش‌بینی‌، اوج فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان، عصر و اوایل امشب است.

محمود محمدقلی‌پور ادامه داد: به دنبال فعالیت این سامانه، شاهد ریزش برف و باران در نقاط مختلف گلستان به‌ویژه در نواحی سردسیر، کوهستانی و کوهپایه‌ای خواهیم بود.