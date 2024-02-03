مدارس گلستان غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برودت و سرمای هوا، فعالیت آموزشی بعضی از مدارس و مراکز آموزشی شهرستان‌های استان در روز شنبه ۱۴ بهمن غیر حضوری و در بستر شاد انجام خواهد گرفت.

مناطقی که به صورت غیر حضوری و مجازی هستند به صورت زیر اعلام می‌شود:

شهرستان گرگان فقط مدارس روستاهای زیارت و شاهکوه سفلی

شهرستان علی آبادکتول: مدارس دهنه زرین گل از مدارس روستاهای میان رستاق، خاک پیرزن, زرین گل، سیاه رودبار، شیرین آباد و همچنین مدارس روستای محمدآباد کتول

شهرستان رامیان فقط شهر رامیان و روستاهای کوهستانی

شهرستان آزدشهر فقط شهر نوده خاندوز و بخش چشمه ساران

شهرستان گالیکش همه مدارس مجازی

شهرستان کردکوی فقط مدارس روستای حاجی‌آباد

شهرستان کلاله: تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه اول و همچنین تمامی مقاطع در روستاها و شهر فراغی

شهرستان گنبد کاووس فقط مدارس ابتدایی شهر گنبدکاووس در نوبت صبح مجازی

شهرستان مراوه تپه: فقط کلیه مدارس بخش گلی داغ

شهرستان مینودشت: فعالیت کلیه مدارس شیفت صبح مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در نقاط کوهستانی مسیرهای دوزین و قلعه قافه

شایان ذکر است فعالیت مدارس و مراکزی آموزشی مناطقی شهرستان‌هایی که اعلام شد به صورت مجازی خواهد بود و باقی مدارس به صورت عادی و حضوری انجام خواهد گرفت.

فعالیت تمامی مدارس و مراکز آموزشی شهرستان‌های بندرگز، بندرترکمن، گمیشان و آق قلا به صورت حضوری و عادی انجام خواهد گرفت.

فعالیت تمامی مدارس و مراکز آموزشی شهر گرگان به صورت عادی و حضوری خواهد بود.

وضعیت فعالیت مدارس و مراکز استان در روز یکشنبه ۱۵ بهمن طی اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد.