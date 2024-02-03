مهرداد جهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۱ هزار تن مخلوط شن و نمک نیز در راستای جلوگیری از یخ زدگی، لغزندگی و بروز حوادث رانندگی در جادههای استان مرکزی پخش شد.
وی ادامه داد: تمامی محورهای اصلی استان با تلاش تیمهای راهداران باز است اما انتظار است رانندگان با زنجیر چرخ تردد کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت: بارش برف و باران، کولاک و مه گرفتگی در سراسر محورهای مواصلاتی استان با شدت و ضعف به صورت مستمر تداوم داشته است.
جهانی بیان کرد: از سوی ۳۴۰ نیروی فعال راهدار از عصر روز پنجشنبه تا بامداد شنبه ۳۹ هزار کیلومتر باند راه از جادههای استان مرکزی برفروبی شد و اکنون ۳۵ راهدارخانههای در جادههای این استان فعال است.
وی افزود: شمار کل ترددهای ثبت شده در سطح جادههای ارتباطی استان در بازه زمانی ۲ روزه برابر با ۹۶۹ هزار و ۱۰۰ تردد بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی تاکید کرد: شمار کل تماسهای مردمی با مرکز مدیریت راههای استان برابر ۱۱ هزار تماس بوده که ۲۰ درصد توسط کارشناسان پاسخ داده شده و ۸۰ درصد از طریق سامانه گویا پاسخ داده شده است.
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