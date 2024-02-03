بارش برف در بخش هایی از مرکز و نیمه شمالی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهمنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارش وضعیت جوی و تردد محورهای استان طبق آخرین تصاویر ارسالی سامانه های نظارت تصویری و گزارشات دریافتی از همکاران راهداری نشان می دهد شاهد بارش برف و باران طی ۲۴ ساعت اخیر در حوزه راه های شهرستان های بیرجند، قاین، اسدیه، فردوس و سرایان بوده ایم.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: افزود: طی این مدت محورهای بیرجند-قاین، بیرجند-اسدیه، منصورآباد-قهستان، فردوس-بجستان، فردوس-گناباد و سرایان-گناباد (محدوده گردنه کریمو-کاخک) در گیر سامانه های بارشی بوده اند.

بهمنی اضافه کرد: در حال حاضر در محورهای فردوس_بجستان، فردوس-گناباد و کریمو-کاخک شاهد بارش قابل توجه برف هستیم.

وی یادآور شد: از هم استانی های عزیز خواهشمندیم تا حد امکان از سفرهای غیرضروری در این محورها تا اطلاع ثانوی خودداری فرمایند و در صورت ضرورت سفر حتماً از زنجیر چرخ و ملزومات زمستانی استفاده کنند.