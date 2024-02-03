چهاردهمین روز پاک اصفهان در سال ۱۴۰۲ ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز شنبه چهاردهم بهمن با میانگین ۳۹ وضعیت پاک را نشان میدهد.
شمار روزهای پاک کلانشهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ با احتساب امروز به ۱۴ روز رسید.
در پی فعالیت سامانه سرد بارشی و وقوع تندباد از بعد از ظهر جمعه، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان از شب گذشته در وضعیت پاک قرار گرفته است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۳۶، میدان انقلاب با ۳۷، دانشگاه صنعتی و خیابان فیض با ۴۷، رهنان و ولدان با ۳۰، سپاهان شهر با ۱۷، بولوار کاوه با ۲۷، کردآباد با ۴۵ و خیابان میرزا طاهر با ۳۲ AQI در قابل قبول است.
همچنین شاخص هوا در خیابان احمدآباد با ۶۷، پارک زمزم با ۵۴ و زینبیه با ۷۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد و بزرگراه خرازی با شاخص ۱۱۷ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز شاخص هوا در خمینی شهر با ۱۹ و مبارکه ۳۶ AQI در وضعیت پاک و در سجزی با ۶۵، شاهین شهر با ۵۸ قابل قبول و قهجاورستان با ۱۱۸ AQI ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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