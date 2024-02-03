نباید از کنار دستاوردهای انقلاب اسلامی به راحتی عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد راجی شامگاه جمعه در کارگاه آموزشی جهاد تبیین ویژه فعالان رسانه‌ای قم که به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و با موضوع انتخابات برگزار شد گفت: نباید نقاط قوت کشور به نقطه ضعف تبدیل شود که امروز متأسفانه شاهد این موضوع هستیم.

وی گفت: دشمن در برابر دستاوردهای کشور، ناکارآمدی نظام را ترویج می‌کند که بخشی از آن پرداختن به ناکارآمدی اصل نظام و ناکارآمدی مصداقی است..

حجت الاسلام راجی اضافه کرد: حل مشکلات به آسانی نیست و موضوعات پیچیده دارد که در این مسیر باید توصیف درستی از معضلات داشت و پس از تشخیص مشکل، باید تجویز لازم صورت گیرد.

مبلغ جهاد تبیین عنوان کرد: در بیان و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی باید آمار و در عین حال داستان و روایت پیشرفت را دنبال کرد.

نویسنده کتاب صعود چهل ساله انقلاب گفت: در بیان دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی باید مقایسه‌ای با رژیم پهلوی داشت و در عین حال مقایسه‌ای نیز با وضعیت دنیا هم باید داشت که این امر اثر بخشی بالاتری در مخاطب دارد.

وی بیان کرد: در کتاب صعود چهل ساله مسایل پیشرفت نظام مطرح شده است اما این شبهه پاسخ داده نشد که آیا ریل گذاری جمهوری اسلامی درست بوده یا خیر.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در ۱۳ سخنرانی بعد از فتنه سال گذشته ۱۵۰ بار فرمودند که نظام جمهوری اسلامی پیشرفت‌های خوبی داشته و این امر نشان دهنده آن است که دشمنی دشمنان متمرکز بر روی پیشرفت ایران است تا قدرتمند و قوی نشود و نسل جوان باید از این دستاوردها مطلع شوند.

مبلغ جهاد تبیین ادامه داد: برای تبیین دستاوردها باید بر این امر تاکید شود که ریل گذاری جمهوری اسلامی در درست بوده است و رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند ما امروز به نزدیکی قله رسیده‌ایم.

نویسنده کتاب صعود چهل ساله انقلاب گفت: تمام ابرقدرتهای دنیا از ته دره به نوک قله رسیدن که مراحل مختلفی را طی کردند.

۲۵۰۰ شبهه در مورد انقلاب اسلامی احصا شد

وی با اشاره به شبهاتی که در مورد انقلاب اسلامی وجود دارد بیان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته ۲۵۰۰ شبهه در این حوزه احصا شد که ۷۵۰ مورد آن پرتکرار بوده و از این بین ۱۵۰ مورد نیز بسیار پرتکرار است.

حجت الاسلام راجی عنوان کرد: راهبردی در زمینه پاسخ به سوالات و شبهات پرتکرار بخشی باید در قالب پاسخ باشد و بخشی دیگر نیز باید محورها را تشخیص داد و بر اساس آن عمل کرد.

وی ابراز کرد: مقابله با بزک رژیم پهلوی از جمله محورها است که دشمنان در این حوزه در سالهای اخیر تلاش‌های بسیاری کردند و سعی دارند حتی ساواک را هم تطهیر کنند.

وی گفت: تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی محور دیگر برنامه‌ها باید باشد و رهبر معظم انقلاب در بازدید از دستاوردهای صنعتی فرمودند که متأسفم که این پیشرفت‌ها اطلاع رسانی نشده است.

حجت الاسلام راجی افزود: در حوزه پزشکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پزشکان خارجی در کشور فعالیت داشتند و امروز پیشرفت‌ها به گونه‌ای بوده که ایران قطب پزشکی خاورمیانه و منطقه است.

مبلغ جهاد تبیین تاکید کرد: نباید از کنار دستاوردهای انقلاب اسلامی به راحتی عبور کرد و در این زمینه کم کاری صورت گرفت و بسیاری از پیشرفت‌های صورت گرفته در کشور اطلاع رسانی نشده است.

وی افزود: سومین موضوعی که در محورهای شبهات باید بدان توجه شود حوزه دشمن شناسی است و بزرگترین خیانت رژیم قبل خارج کردن دشمن از اذهان مردم است.

در حوزه دشمن شناسی باید جنایات آمریکا را بیان کرد

وی اضافه کرد: امروز نیز برخی‌ها مطرح می‌کنند مشکل ما با آمریکا سوءتفاهم است.

نویسنده کتاب صعود چهل ساله انقلاب گفت: در حوزه دشمن شناسی باید جنایات آمریکا را بیان کرد و در این بخش ضعف‌های وجود دارد و نسل جوان باید با ابعاد جنایات دشمنان این ملت را مطلع باشند.

حجت الاسلام راجی افزود: افول آمریکا و نقشه استعمار برای زنان از جمله موضوعاتی است که باید برای جامعه تبیین شود که رهبر معظم انقلاب نیز در این حوزه تاکید دارند که باید نقشه دشمنان در این عرصه را شناخت.

وی عنوان کرد: تبیین ریشه مشکلات نیز مهم است و از سویی دیگر باید ارایه تصویر واقعی از کشورهای دنیا داشت چرا که اینگونه وانمود شده که برخی از کشورها بهشت برین هستند و آنان را با ایران مقایسه می‌کنند.

نویسنده کتاب صعود چهل ساله انقلاب ابراز کرد: بیان نقش رهبری برای جامعه نیز بسیار مهم است و یکی از محورهای اصلی در راستای تبیین شبهات است.

مبلغ جهاد تبیین با بیان اینکه دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی حیرت آور است افزود: اگر در این زمینه اقدام لازم صورت نگیرد، پیشرفت‌های دیگری که در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی صورت می‌گیرد غیر قابل باور می‌شود.