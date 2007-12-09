محمد نوریزاد درباره فیلم جدید خود "پرچمهای قلعه کاوه" به خبرنگار مهر گفت: "در این فیلم یکی از مقاطع حمله مغولها به ایران را به تصویر کشیده و در آن به روایت داستان شخصی به نام کاوه پرداختهایم. وی در قلعه خود در نزیکی مرز خراسان همراه با پنج فرزندش در برابر مغولها مقاومت میکند و در نهایت همگی به شهادت میرسند."
بهزاد فراهانی در "پرچمهای قلعه کاوه"
وی مبنای قصه این اثر را مستندات تاریخی عنوان کرد و افزود: "فیلمنامه "پرچمهای قلعه کاوه" بر اساس حادثهای واقعی به نگارش درآمده؛ اما در ساخت و نگارش آن این حادثه را کاملا دراماتیزه کرده و قصهای کاملا سینمایی به تصویر کشیدهایم."
نوریزاد مهمترین ویژگی فیلم "پرچمهای قلعه کاوه" به تصویر کشیدن پیوند اسلام و ایران در مبارزه با استبداد و ستم عنوان کرد و افزود: "در این فیلم سعی کردیم نشان دهیم پیوند ایران و اسلام در هر مقطع اثرگذار بوده و تاثیر یکسان هر دو و اتحادشان را در چیرگی بر ظلم و ستم را نشان دادهایم."
کارگردان "پرچمهای قلعه کاوه" همچنین درباره روند آمادهسازی این پروژه برای حضور در جشنواره فیلم فجر گفت: "این فیلم هم اکنون به تازگی مراحل دوبله خود را به سرپرستی بهرام زند پشت سر گذاشته و محمدرضا علیقلی نیز ساخت موسیقی متن آن را شروع کرده و همزمان امور صداگذاری نیز توسط اسحاق خانزادی در حال انجام است."
نوریزاد درباره دوبله این فیلم و استفاده نکردن از صدابرداری همزمان گفت: "برای صدابرداری همزمان فیلم وسایل مورد نیاز را تهیه و خریداری کردیم، اما هنگام ضبط صحنهها در لوکیشنهایی که حضور داشتیم آلودگی صوتی بسیاری وجود داشت و فرصت صدابرداری سر صحنه را از ما گرفت. بنابراین مجبور شدیم از سیستم دوبله برای این کار استفاده کنیم."
فیلم سینمایی "پرچمهای قلعه کاوه" از تولیدات سازمان توسعه سینمایی سوره است که به شیوه سوپر 35 میلیمتری با مدیریت فیلمبرداری حسن پویا جلو دوربین رفته و در آن بهزاد فراهانی، داود رشیدی، محمد صادقی، شهاب حسینی، یوسف مرادیان و رضا صفاییپور بازی کردهاند. جلالالدین معیریان و ایرج رامینفر نیز طراح گریم و طراح هنری این پروژه بودهاند.
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