امدادرسانی به سه هزار فرد حادثه دیده در برف در خراسان شمالی

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش سنگین برف در خراسان شمالی تعداد ۳۲ تیم با ۴۰ دستگاه ناوگان ترابری در آماده‌باش کامل و آماده خدمت‌رسانی بودند.

وی در ادامه افزود: از ظهر جمعه و همزمان با شروع بارش برف تا این لحظه ۶۱۸ دستگاه خودرو گیر افتاده در برف توسط امدادگران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی رهاسازی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با اشاره به امدادرسانی به سه هزار و ۱۱۴ فرد حادثه دیده بیان کرد: ۱۷۱ نیروی عملیاتی در این مأموریت‌ها مشارکت داشتند.



محبان از اسکان و پذیرایی هزار و ۱۳۴ نفر طی شب گذشته به دلیل مسدود بودن برخی محورهای ارتباطی خراسان شمالی خبر داد.