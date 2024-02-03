همایش ملی روز جهانی تالاب ها آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین ملی گرامیداشت روز جهانی تالابها همزمان با سالگرد انعقاد کنوانسیون بینالمللی رامسر با حضور مسؤولان ملی و کارشناسان صبح شنبه در هتل رامسر آغاز شد.
این مراسم با حضور مقامات عالی کشوری و استانی و همچنین متخصصان و میهمانان بین المللی آغاز شد.
رضا زمانی مدیر مرکز منطقهای رامسر در مرکز و غرب آسیا در حاشیه این همایش افزود: کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده بین المللی با تاکید بر حفاظت از طبیعت زیستگاههای تالابی در جهان است و آغاز آن در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ (۱۳) بهمن ۱۳۴۹ در شهر رامسر بوده که کنوانسیون نام خود را از این شهر اقتباس کرده است.
وی افزود: تاکنون ۱۷۲ کشور جهان و با مجموع ۲۵۰۳ تالاب بین المللی عضو این کنوانسیون بین المللی هستند.
۲۴ تالاب در کشور و دو تالاب مازندران در این کنوانسیون ثبت شده است.
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