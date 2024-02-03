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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۷

در رامسر؛

همایش ملی روز جهانی تالاب ها آغاز شد

همایش ملی روز جهانی تالاب ها آغاز شد

رامسر- آیین ملی گرامیداشت روز جهانی تالاب ها همزمان با سالگرد انعقاد کنوانسیون بین المللی رامسر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین ملی گرامیداشت روز جهانی تالاب‌ها همزمان با سالگرد انعقاد کنوانسیون بین‌المللی رامسر با حضور مسؤولان ملی و کارشناسان صبح شنبه در هتل رامسر آغاز شد.

این مراسم با حضور مقامات عالی کشوری و استانی و همچنین متخصصان و میهمانان بین المللی آغاز شد.

رضا زمانی مدیر مرکز منطقه‌ای رامسر در مرکز و غرب آسیا در حاشیه این همایش افزود: کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده بین المللی با تاکید بر حفاظت از طبیعت زیستگاه‌های تالابی در جهان است و آغاز آن در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ (۱۳) بهمن ۱۳۴۹ در شهر رامسر بوده که کنوانسیون نام خود را از این شهر اقتباس کرده است.

وی افزود: تاکنون ۱۷۲ کشور جهان و با مجموع ۲۵۰۳ تالاب بین المللی عضو این کنوانسیون بین المللی هستند.

۲۴ تالاب در کشور و دو تالاب مازندران در این کنوانسیون ثبت شده است.

کد مطلب 6012663

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