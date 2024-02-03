کاهش محسوس دمای صبحگاهی در ایلام

ساسان رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف زمستانی که از دیروز در ایلام آغاز شده، روز جمعه شادی را برای مردم رقم زد و باعث شکرگزاری مردم و در عین حال نشاط و تفریح خانوادهها شد.
کارشناس هواشناسی ایلام در خصوص توده بارشی که از دیروز آسمان استان را در برگرفته است، گفت: با توجه به استقرار سامانه سرد بارشی در استان تا اواخر وقت امروز امکان بارش باران و برف وجود دارد.
ستمی با اشاره به اینکه این سامانه سرد بارشی از اوایل وقت امروز از استان خارج میشود، افزود: با خروج این سامانه سرد بارشی کاهش محسوس دمای صبحگاهی و در نواحی سردسیری شرایط یخبندان مورد انتظار است.
گفتنی است نیروهای راهداری در ۳۲ راهدارخانه استان مستقر هستند.
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