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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۶

کارشناس هواشناسی استان ایلام خبر داد؛

کاهش محسوس دمای صبحگاهی در ایلام

کاهش محسوس دمای صبحگاهی در ایلام

ایلام-کارشناس هواشناسی استان ایلام از کاهش محسوس دمای صبحگاهی در ایلام خبر داد.

ساسان رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف زمستانی که از دیروز در ایلام آغاز شده، روز جمعه شادی را برای مردم رقم زد و باعث شکرگزاری مردم و در عین حال نشاط و تفریح خانواده‌ها شد.

کارشناس هواشناسی ایلام در خصوص توده بارشی که از دیروز آسمان استان را در برگرفته است، گفت: با توجه به استقرار سامانه سرد بارشی در استان تا اواخر وقت امروز امکان بارش باران و برف وجود دارد.

ستمی با اشاره به اینکه این سامانه سرد بارشی از اوایل وقت امروز از استان خارج می‌شود، افزود: با خروج این سامانه سرد بارشی کاهش محسوس دمای صبحگاهی و در نواحی سردسیری شرایط یخبندان مورد انتظار است.

گفتنی است نیروهای راهداری در ۳۲ راهدارخانه استان مستقر هستند.

کد مطلب 6012673

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