کاهش محسوس دمای صبحگاهی در ایلام

ساسان رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف زمستانی که از دیروز در ایلام آغاز شده، روز جمعه شادی را برای مردم رقم زد و باعث شکرگزاری مردم و در عین حال نشاط و تفریح خانواده‌ها شد.

کارشناس هواشناسی ایلام در خصوص توده بارشی که از دیروز آسمان استان را در برگرفته است، گفت: با توجه به استقرار سامانه سرد بارشی در استان تا اواخر وقت امروز امکان بارش باران و برف وجود دارد.

ستمی با اشاره به اینکه این سامانه سرد بارشی از اوایل وقت امروز از استان خارج می‌شود، افزود: با خروج این سامانه سرد بارشی کاهش محسوس دمای صبحگاهی و در نواحی سردسیری شرایط یخبندان مورد انتظار است.

گفتنی است نیروهای راهداری در ۳۲ راهدارخانه استان مستقر هستند.