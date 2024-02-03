۳۶۰کیلومتر از راه های ایلام برف روبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدزاهدین چشمه خاور صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس گزارش امروز ادارات تابعه و رصد دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌های استان طی شبانه روز گذشته در ۱۳ محور ارتباطی از شهرهای استان بارش برف و باران گزارش شده است.

به گفته وی، در شبانه روز گذشته تاکنون هزار و ۲۲۰ تن شن و نمک در جاده‌های استان مصرف شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام با بیان اینکه با تلاش نیروهای راهداری ریزش برداری در ۱۰ مقطع از محورهای این استان انجام شد، افزود: کمک رسانی به هزار و ۳۰ دستگاه خودرو نیز طی شبانه روز گذشته توسط عوامل راهداری انجام شده است.

چشمه خاور گفت: با تلاش عوامل راهداری (۱۳۲ راهدار درگیر) همه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی این استان باز و تردد در آنها در جریان است.

وی یادآور شد: در حال حاضر گروه‌های راهداری (ثابت و سیار) با نیروی انسانی مستقر در راهدارخانه‌های استان مستقر هستند و رفع مشکلات احتمالی، برف روبی و نمک پاشی نقاط مختلف جاده‌ای را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: در پی سانحه و انحراف یک دستگاه اتوبوس در جاده ایلام سرابله ۲۴ مسافر با استفاده از خودروهای گشت راهداری در پایگاه امداد و نجات شهدای کارزان اسکان اضطراری داده شدند.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند در هنگام سفرهای زمستانی با شماره گیری ۱۴۱ از اطلاعات راه‌های استان و کشور مطلع شوند.