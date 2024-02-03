به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی صبح شنبه در جلسه آموزش مربیان آموزشی مناطق استان اصفهان در راستای انتخابات و مشارکت حداکثری، اظهار کرد: با توجه به تعداد بالای اعضای هیأت‌های اجرایی در سطح مناطق ۲۱ گانه اصفهان، تدبیری اندیشیده شده که مربیان آموزش ببینند تا فرآیند آموزش نمایندگان فرماندار، اعضای هیأت‌های اجرایی و کاربران رایانه را در سطح مناطق انجام دهند.

وی به محتواهای آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: آموزش قوانین و مقررات انتخابات، آئین نامه انتخابات به صورت تئوری و عملی شامل پلمپ کردن صندوق‌های اخذ رأی، تنظیم صورت جلسه پایانی و کار با دستگاه احراز هویت، ازجمله محتویات آموزشی خواهد بود.

احمدی تصریح کرد: همه مربیان پس از آموزش‌های تئوری و عملی و بعد از قبولی در آزمون مربوطه، آمادگی لازم را برای آموزش در سطح مناطق خواهند داشت.